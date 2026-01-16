Si no lo leo no lo creo
Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña
La actriz trabaja estos días en la ciudad por el rodaje de una nueva serie
Antón Peruleiro
La popular actriz Carolina Yuste trabaja estos días en A Coruña en el rodaje de la serie Ardora, en la que interpreta a una abogada de oficio que se enfrenta con un policía, papel que corre a cargo de Javier Gutiérrez. Adquirió fama por su trabajo como protagonista en la película La infiltrada, en la que reprodujo las vivencias de una policía que se hizo pasar por etarra para introducirse en la organización terrorista. Este jueves también representó un papel semejante en una sala de cine coruñesa, a la que acudió como una espectadora más durante un descanso del rodaje y consiguió que solo algunos aficionados más avispados se percataran de su presencia.
