Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl tiempo en A Coruña este fin de semanaEl mural de A Coruña nominado a mejor del mundo
instagramlinkedin

Si no lo leo no lo creo

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

La actriz trabaja estos días en la ciudad por el rodaje de una nueva serie

Carolina Yuste. | EFE

Carolina Yuste. | EFE

Antón Peruleiro

La popular actriz Carolina Yuste trabaja estos días en A Coruña en el rodaje de la serie Ardora, en la que interpreta a una abogada de oficio que se enfrenta con un policía, papel que corre a cargo de Javier Gutiérrez. Adquirió fama por su trabajo como protagonista en la película La infiltrada, en la que reprodujo las vivencias de una policía que se hizo pasar por etarra para introducirse en la organización terrorista. Este jueves también representó un papel semejante en una sala de cine coruñesa, a la que acudió como una espectadora más durante un descanso del rodaje y consiguió que solo algunos aficionados más avispados se percataran de su presencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

Megadeth anuncia un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida

Megadeth anuncia un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida

¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

El Concello de A Coruña convoca para el día 30 la primera comisión municipal sobre el Mundial 2030

El Concello de A Coruña convoca para el día 30 la primera comisión municipal sobre el Mundial 2030
Tracking Pixel Contents