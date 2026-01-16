Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl tiempo en A Coruña este fin de semanaEl mural de A Coruña nominado a mejor del mundo
instagramlinkedin

A Coruña conmemora los 217 años de la Batalla de Elviña

Una ofrenda floral centró los actos en el Jardín de San Carlos

Ofrenda floral a Sir John Moore en el Jardín de San Carlos

Ofrenda floral a Sir John Moore en el Jardín de San Carlos

Inés Vicente Garrido

RAC

A Coruña

A Coruña volvió a conmemorar, como cada 16 de enero, la Batalla de Elviña de 1809, de la que este año se celebran 217 años.

La asociación histórico-cultural The Royal Green Jackets volvió a llevar la batuta de este aniversario, en el que realizaron ofrendas florales tanto el Concello de A Coruña, representado por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, como diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, además de autoridades civiles, militares y del comité organizador.

Aniversario de la Batalla de Elviña: ofrenda floral a Sir John Moore en el jardín de San Carlos

Aniversario de la Batalla de Elviña: ofrenda floral a Sir John Moore en el jardín de San Carlos

Ver galería

Aniversario de la Batalla de Elviña: ofrenda floral a Sir John Moore en el jardín de San Carlos / Carlos Pardellas

Los himnos sonaron a cargo de la banda de Música Militar del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ante el sepulcro del General Sir John Moore.

Además, este mediodía, en el palacio de María Pita se entregan las medallas de oro de la Batalla de Elviña en un acto en el que interviene la alcaldesa Inés Rey.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

A Coruña conmemora los 217 años de la Batalla de Elviña

A Coruña conmemora los 217 años de la Batalla de Elviña

Huelga del transporte interurbano: otro día de buses parados en las estaciones de A Coruña

Huelga del transporte interurbano: otro día de buses parados en las estaciones de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”
Tracking Pixel Contents