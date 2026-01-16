A Coruña conmemora los 217 años de la Batalla de Elviña
Una ofrenda floral centró los actos en el Jardín de San Carlos
A Coruña volvió a conmemorar, como cada 16 de enero, la Batalla de Elviña de 1809, de la que este año se celebran 217 años.
La asociación histórico-cultural The Royal Green Jackets volvió a llevar la batuta de este aniversario, en el que realizaron ofrendas florales tanto el Concello de A Coruña, representado por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, como diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, además de autoridades civiles, militares y del comité organizador.
Los himnos sonaron a cargo de la banda de Música Militar del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ante el sepulcro del General Sir John Moore.
Además, este mediodía, en el palacio de María Pita se entregan las medallas de oro de la Batalla de Elviña en un acto en el que interviene la alcaldesa Inés Rey.
