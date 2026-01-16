A Coruña, sede de la tercera cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar

A Coruña será la sede de la tercera cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM). Se celebrará los días 4 y 5 de febrero.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, presidirá el 20 de enero en el Palacio de Capitanía el acto de la presentación de esta cumbre. Estará acompañada por el director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la información y las Comunicaciones (CESTIC), José María Millán; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage.

A esta tercera cumbre REAIM serán invitados ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como representantes de gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, sector industrial, mundo académico y sociedad civil.

La iniciativa REAIM es el principal proceso internacional que promueve el intercambio de ideas entre gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, el sector industrial, la universidad y la sociedad civil, lo que contribuye al avance en la identificación de principios para un uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar.

Desde la primera cumbre REAIM, celebrada en La Haya en febrero de 2023, se han producido avances tecnológicos significativos y un uso cada vez más generalizado de la inteligencia artificial en el campo de batalla. En la actualidad, cada vez más Estados están desarrollando directrices y principios nacionales para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar con el fin de afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología.