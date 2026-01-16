Cuatro alumnos permanecen hospitalizados por el brote de salmonelosis en el instituto de Elviña

Los alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el IES Plurilingüe de Elviña ascienden a cuatro este viernes, según ha informado la Consellería de Sanidade. Las pruebas epidemiológicas han arrojado hasta el momento 17 resultados positivos por salmonela y han sido notificados 68 casos desde el pasado lunes, cuando saltó la alerta por un brote alimentario entre los alumnos del instituto provocado por la ingesta de tortilla.

El centro educativo no cuenta con servicio de comedor pero sí de cafetería, donde se sitúa el origen del brote, según la Xunta, entre los días 8 y 9 de enero, a la hora del recreo. "Desde el centro educativo están siguiendo todas las medidas que le indicaron desde la Consellería y están a la espera de los próximos pasos a realizar", señala la Asociación de Nais e Pais do Alumnado, a la vez que desean una pronta recuperación para todas las personas afectadas.