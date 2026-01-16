Danny-Boy Rivera: «La historia te hace reírte de ti mismo»

‘Mochila al pasado’ parte de su experiencia con un podcast. ¿Son frecuentes los saltos entre géneros?

La Ruina, que es un podcast de bastante referencia, también tiene su versión como espectáculo. Lo que pasa es que en este caso no es realmente el formato del podcast, sino que distinto. A diferencia del podcast, en el que nos ceñimos a una época histórica en cada episodio, aquí hacemos una visita a distintas partes de la historia o distintos aspectos. Hay una parte que son trabajos horribles a lo largo de la historia. También un juego con el público a ver cuánto sabe de historia y si se la podemos colar y también partes que son como un monólogo, pero no centrados en una época concreta.

¿Por qué recurrir a la historia para reírse? ¿Mirar hacia atrás nos hace darnos cuenta de las tonterías que hacemos?

Probablemente dentro de 30 años miremos atrás y veremos que ahora también lo estábamos todos. Y que igual estamos todos un poco perdidos. Te hace relativizar y ayuda un poco a respetar a la gente que piensa distinto a ti. Mirar hacia atrás permite ver cuánta gente había convencida de sus ideas y que al final estaban mal. Eso te hace ser un poco más humilde con tus convicciones y un poco más abierto. Y a reírte, pero también de ti mismo, de las cosas que estamos viviendo ahora.

Con la susceptibilidad que hay, a alguien puede parecerle mal.

No, porque como hay esa distancia histórica con los temas de los que hablamos a la gente no le implica emocionalmente. Es raro que alguien se levante y diga no te metas con Julio César. Como mucho, alguna vez un historiador nos ha dicho que pondría un matiz.

Siempre aparece alguien que hace una precisión.

Sí, y nos encanta, porque Luis es muy puntilloso y para el podcast nos informamos mucho. Lo que pasa es que la historia es lo que unos dan por hechos y otros lo dan por habladurías. Nunca llegamos a saber la verdad absoluta. Y sobre todo, cuanto más atrás vas en la historia, más porcentaje es propaganda de los reyes.

¿Hay épocas más propensas a ser tomadas con humor?

Creo que sí. Ahora está de moda lo de Groenlandia e hicimos un capítulo que iba de cómo llegaron allí los daneses y que se llama Greenland, tierra verde, porque fue una estafa para que la gente fuera para allí, pero de verde no tenía nada, estaba yerma.

¿El público se ríe más con determinadas épocas históricas?

Tú ves Canal Historia y compruebas que hay temas preferidos de la gente. Por el lado cómico, los romanos y por el dramático, el nazismo. Los romanos es porque ha habido tantos emperadores y tan raros. Pero hemos encontrado humor también en los egipcios, por ejemplo, que es una cultura bastante más antigua, y también los faraones tenían lo suyo.

¿Introducen episodios de la historia de España?

No creo que sea la mayoría de lo que hablamos, también está bien distanciarse a veces y, además, para hablar mal de España ya está el resto del mundo.

¿No será por no meterse en charcos?

Tampoco nos meteríamos en tantos. Hay una historia de la que hablamos que es española, pero es completamente cómica. Es sobre un conde que tiene una muerte muy peculiar y eso no tiene ninguna implicación ideológica.