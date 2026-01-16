La doble demora de Alfonso Molina: sin fecha la integración 'verde' del entorno

Cuando el Gobierno central anunció que la obra de ampliación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11) se iniciaría en 2024 también marcó el fin de los trabajos en febrero de 2026. A partir de ahí, se realizaría la integración ambiental de los márgenes, con la creación de sendas peatonales y/o ciclistas en ambos laterales y la adecuación de zonas verdes siguiendo las directrices del Ayuntamiento en el tramo entre Ponte da Pedra y el enlace con la autopista AP-9. Debido a los continuos retrasos de la ampliación, esta parte de humanización se ha quedado sin fecha, ya que el Estado no concreta cuándo prevé poner fin a la obra en esta avenida principal.

El portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, anunció este jueves en el Pleno que este mes el Concello mantendrá una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que pedirán «que se licite este año la siguiente fase, que es la integración ambiental». El encuentro también servirá para «exigir que se agilicen los trabajos de Alfonso Molina», donde actualmente hay un corte de tráfico en el ramal que viene de San Cristóbal —que durará dos meses—, lo que genera retenciones en la zona. «Los retrasos no son aceptables», denunció el edil, que señaló que después de hablar con Transportes el Concello mantendrá una reunión con los vecinos de la zona para informar de la situación. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó la «falta de compromiso del Gobierno central» con A Coruña y afeó la «sumisión» del BNG. El nacionalista Francisco Jorquera recordó que sus votos «dependen de los intereses de los coruñeses» y no de quien gobierne.