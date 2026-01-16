La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: "Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias"

"Vi que el local estaba en alquiler y, aprovechando que están haciendo la intermodal, decidí tirarme a la piscina", dice el hostelero Luis Rego, que desde hace menos de un mes está al frente de Hora Punta, uno de los locales que se han anticipado a la llegada de la futura estación intermodal. El establecimiento, situado frente a la antigua entrada, en la avenida del Ferrocarril, es una demostración de un prometedor cambio de paradigma en la zona.

Rego tiene claro que el cambio en el barrio no es solo estructural, sino también de oferta. "Antes esto era un bar de copas. Hicimos reformas estéticas principalmente". Ahora el local destaca por su luminosidad y estética acogedora.

Una apuesta por ser referentes

La futura estación Intermodal, cuyas obras avanzan para estar lista antes de que acabe el año, promete revolucionar el flujo de personas entre Os Mallos y A Sardiñeira. Aunque es un proyecto de largo recorrido, la visión empresarial de Rego es clara: "Si somos los primeros en venir aquí, la gente lo valorará, el tiempo es un plus para elegir algo. Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias".

A pesar de que el calendario avanza con el ruido de las obras como banda sonora, en Hora Punta no piensan en el éxito inmediato. "Llevamos menos de un mes abiertos y estamos definiéndonos. Busco ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo", asegura el hostelero. La oferta incluye bolllería artesana, sándwiches y pizza, con café de la marca Urban de Viveiro [reconocida a nivel nacional]. La idea también esencia lucense: "Yo soy de Mondoñedo y le fusilé la idea a mi colega de Faragullas, que abrió hace 3 años y fue un éxito".

Luis detectó una carencia habitual en las terminales de transportes y quiere subsanarla antes de que lleguen los viajeros masivos: "La idea de negocio es que la gente que va a la estación tenga una opción de tomar algo bueno sin tener que pagar mucho dinero, ya que a veces no abundan dentro de las estaciones".

El hostelero, que cuenta entre risas que "el nombre se me ocurrió en la ducha, como todas las buenas ideas que tengo", se aventura a soñar y concluye diciendo que "si la idea funciona, me gustaría llevar el concepto a otras estaciones".

"Antes de las obras estaba a tope"

A pocos metros, el bar Intermodal no deja dudas con su nombre de la clientela que quiere captar. Aunque abrió con vistas al futuro a finales de 2024, el hostelero Rafael Boo Seijas pudo llegar unas semanas antes de que arrancaran las obras: "Esto estaba a tope".

El establecimiento es un bar clásico de toda la vida, en el que tomarse un café con un pincho de tortilla. Su responsable, que acumula años de experiencia en la hostelería local, cree que aún tendrá que esperar un poco más para lograr su objetivo: "Yo creo que no va a estar lista para finales de año [como anunció la alcaldesa] por como veo que avanzan las obras, pero creo que por estas fechas en 2027 ya estará abierta".

Por el momento, el establecimiento se abastece de esos obreros que trabajan en la futura estación, y también de gente del barrio y algunos que parar de camino a la estación. Aunque ahora solo queda tener paciencia, Boo sabe que el premio es muy sustancioso: "En el futuro esto va a ser top, va a haber mucho movimiento y va a dar vida al barrio", vaticina Rafael, que pone como ejemplo una comparación con la historia: "La estación de autobuses dio vida a Cuatro Caminos y aquí será lo mismo".