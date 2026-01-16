Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl tiempo en A Coruña este fin de semanaEl mural de A Coruña nominado a mejor del mundo
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

Música, teatro, cine, magia, novedades literarias... Hay planes para todos los públicos en nuestra guía de ocio, así que consulta aquí las propuestas para esta tarde-noche y busca el tuyo

Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia / Víctor Echave

RAC

Presentación de ‘A vida a arder’

19.00 horas | Abraham Pérez presenta su obra en esta librería coruñesa.

Galgo Azul | Avenida Gramela, 16-18

La Sinfónica de Galicia, con Thomas Dausgaard

20.00 horas | La formación coruñesa interpretará la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner en un concierto en el que estará a la batuta el prestigioso director danés.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América

‘Cleptomago’, con Shado el Mago

20.00 horas | Espectáculo de magia y humor de un artista que pasó por Got Talent, en el que el público forma parte de la acción. Entradas desde 21,60 euros.

Teatro Colón | Avenida de la Marina3

‘Jagten’, de Thomas Vinterberg

20.00 horas | Película del director danés sobre la reconstrucción de la vida de un hombre tras un divorcio difícil.

Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos

‘Ninguén tira fotos nos enterros’

20.30 horas | Carlota e compañía representa esta obra sobre una niña de 11 años que asiste a su primera boda y a su primer funeral el mismo día.

Teatro Rosalía Castro | Calle Riego de Agua, 37

Concierto de Soul Survivors

23.00 horas | Banda de los Países Bajos que practica el soul y el rhythm & blues, aunque los combina con éxitos de blues y rock.

Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Carolia Yuste, 'infiltrada' en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

Megadeth anuncia un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida

Megadeth anuncia un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida

¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?
Tracking Pixel Contents