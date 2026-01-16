¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero
Música, teatro, cine, magia, novedades literarias... Hay planes para todos los públicos en nuestra guía de ocio, así que consulta aquí las propuestas para esta tarde-noche y busca el tuyo
Presentación de ‘A vida a arder’
19.00 horas | Abraham Pérez presenta su obra en esta librería coruñesa.
Galgo Azul | Avenida Gramela, 16-18
La Sinfónica de Galicia, con Thomas Dausgaard
20.00 horas | La formación coruñesa interpretará la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner en un concierto en el que estará a la batuta el prestigioso director danés.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América
‘Cleptomago’, con Shado el Mago
20.00 horas | Espectáculo de magia y humor de un artista que pasó por Got Talent, en el que el público forma parte de la acción. Entradas desde 21,60 euros.
Teatro Colón | Avenida de la Marina3
‘Jagten’, de Thomas Vinterberg
20.00 horas | Película del director danés sobre la reconstrucción de la vida de un hombre tras un divorcio difícil.
Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos
‘Ninguén tira fotos nos enterros’
20.30 horas | Carlota e compañía representa esta obra sobre una niña de 11 años que asiste a su primera boda y a su primer funeral el mismo día.
Teatro Rosalía Castro | Calle Riego de Agua, 37
Concierto de Soul Survivors
23.00 horas | Banda de los Países Bajos que practica el soul y el rhythm & blues, aunque los combina con éxitos de blues y rock.
Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8
