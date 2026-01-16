¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 16 de enero

Presentación de ‘A vida a arder’

19.00 horas | Abraham Pérez presenta su obra en esta librería coruñesa.

Galgo Azul | Avenida Gramela, 16-18

La Sinfónica de Galicia, con Thomas Dausgaard

20.00 horas | La formación coruñesa interpretará la Sinfonía número 9 en re menor de Anton Bruckner en un concierto en el que estará a la batuta el prestigioso director danés.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América

‘Cleptomago’, con Shado el Mago

20.00 horas | Espectáculo de magia y humor de un artista que pasó por Got Talent, en el que el público forma parte de la acción. Entradas desde 21,60 euros.

Teatro Colón | Avenida de la Marina3

‘Jagten’, de Thomas Vinterberg

20.00 horas | Película del director danés sobre la reconstrucción de la vida de un hombre tras un divorcio difícil.

Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos

‘Ninguén tira fotos nos enterros’

20.30 horas | Carlota e compañía representa esta obra sobre una niña de 11 años que asiste a su primera boda y a su primer funeral el mismo día.

Teatro Rosalía Castro | Calle Riego de Agua, 37

Concierto de Soul Survivors

23.00 horas | Banda de los Países Bajos que practica el soul y el rhythm & blues, aunque los combina con éxitos de blues y rock.

Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8