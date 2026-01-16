Huelga del trasporte interurbano: otro día de buses parados en las estaciones de A Coruña

Los conductores del transporte interurbano de la provincia de A Coruña protagonizan hoy una nueva jornada de huelga dentro del calendario de movilizaciones para reclamar mejoras laborales. Tras los primeros días de protesta con buses parados en diciembre, este mes ya han ido a la huelga los días 12 y 13, y hoy vuelven a estar llamados a parar. El calendario de huelga continuará los días 19, 20 y 23 de enero, con vistas a huelga indefinida a partir del día 2 de febrero si la postura de la patronal —conformada por Monbús, Alsa y Arriva — continúa inmóvil.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones sindicales siguen siendo las mismas desde el inicio del conflicto. La patronal ofreció inicialmente un incremento salarial del 1,2%, que luego elevaron al 2%, cifra que los trabajadores consideran insuficiente. Demandan al menos un alza del 5%.

Dársenas vacías y autobuses parados en otra jornada de huelga de los buses interurbanos en A Coruña / Carlos Pardellas

Además de esta subida salarial, los trabajadores llevan a la mesa demandas como la aplicación del IPC más un punto y medio de revisión salarial cada año, tres días de asuntos propios, una rebaja significativa de la jornada, limitando la jornada continuada a ocho horas, y un compromiso para facilitar las jubilaciones parciales con contratos de relevo a partir de los 63 años para los trabajadores.

El bloqueo de la negociación con la patronal se intensificó en la reunión del pasado día 18 de diciembre, un intento fallido de mediación convocado por el Consello Galego de Relacións Laborais.