A Coruña pierde algo más que una tienda de Inditex: "Aquí nació Zara y aquí debía morir"

"Podrán cambiarlo, reformarlo o convertirlo en una peluquería si quieren, pero este bajo siempre será el primer Zara, el Zara de Amancio", asegura Pilar, una de las vecinas más emocionadas por el fin de una tienda histórica. El cierre del Zara de Juan Flórez no solo baja una persiana comercial del buque insignia del imperio Inditex. Para muchos vecinos, apaga una parte de la "memoria colectiva de A Coruña". La primera tienda de la marca, abierta en 1975, forma parte del paisaje de la calle. Por eso, la noticia no se vive con indiferencia. Se vive con pena y, en algunos casos, incomprensión.

Pilar, vecina y clienta del Zara de Juan Flórez / CASTELEIRO

Pilar vive en la zona desde hace décadas y habla con una mezcla de tristeza y enfado. Para ella, el problema no es solo comercial. "Esto es una referencia. Aquí nació Zara y aquí debía morir", afirma. No entiende que se elimine por completo ese vínculo con el origen de la marca. "Modificarlo, sí. Quitarlo, no. Aquí tenía que quedarse algo que lo recordase. Un museo, una fundación, cualquier cosa". Insiste en que otras tiendas no cumplen esa función simbólica: "La referencia internacional de Inditex siempre fue esta. No la tienda de la calle Compostela ni ninguna otra". Ella lleva años siendo clienta habitual de la multinacional y opina que esta decisión "no puede ser una idea de Amancio Ortega", ya que él labró toda su carrera desde ahí.

Ángel Rodríguez llegó a A Coruña hace veinte años y fue un cliente fiel de la tienda. "Antes venía mucho a comprarle modelitos a mi mujer y ahora me paso a tomar un café, es una tienda preciosa", asegura. Él considera este local es "el más bonito que tuvo Zara y que nunca tendrá". "Desde la reforma tan bonita, ya no tuvo el éxito de antes", comenta. Aun así, lamenta el cierre. "Es una pérdida muy importante. Era un local precioso, en una calle magnífica". Sobre el nuevo Zacaffé, se muestra curioso: "Sin duda iré a probarlo, claro, pero no es lo mismo".

Ángel Rodriguez, cliente del Zara de Juan Flórez / CASTELEIRO

"Estoy muy triste. No lo entiendo", expresa Mercedes, otra vecina de la calle. La coruñesa reconoce que desde que dejó de ser una tienda convencional entraba menos gente, pero cree que eso no justifica el cierre. "Llevo toda la vida viendo este Zara aquí. Es una pena enorme que desaparezca", recuerda. Apela a la historia y a la ciudad: "Debería seguir abierta por lo que significa para A Coruña". Recuerda los cambios vividos en otras ciudades y teme que Juan Flórez pierda personalidad. "Es una calle muy agradable. Verla así es bonito. Da mucha pena que se vaya, no encuentro explicación alguna", sostiene.

Mercedes, vecina de Juan Flórez / CASTELEIRO

Para María, vecina del propio edificio desde hace medio siglo, la herida es más profunda. "Es una tristeza muy grande. Llevo 50 años viviendo encima de la primera tienda de Zara y ahora se va...", apunta. No encuentra explicación: "Siempre lo vi bien. Siempre vi gente. No lo entiendo". Incluso quienes acaban de llegar a la ciudad sienten el impacto. Katerina, mexicana, descubrió la historia del local y desde ese momento entendió la importancia del bajo. "Me parece triste que cierre. Al final es parte de la historia". Cree que el recuerdo debería mantenerse de alguna forma. "Ojalá el nuevo espacio tenga algo que cuente lo que fue", asegura.

Katerina, clienta de Zara / CASTELEIRO

En Juan Flórez, la sensación se repite. No se trata solo de una tienda que cierra. Para Pilar y para muchos vecinos, se marcha "un símbolo que nunca debe desaparecer del todo".