A juicio dos detenidos en Vioño por traficar con más de 340.000 euros en cocaína

Dos hombres detenidos el 10 de octubre de 2024 en el aparcamiento subterráneo de un supermercado situado entre Agrela y Vioño irán a juicio esta próxima semana acusados de transportar 3.010,30 gramos de cocaína desde Madrid a A Coruña, con un valor que habría alcanzado en el mercado los 341.668,85 euros. La Fiscalía solicita una pena de siete años y seis meses de prisión.

La Policía Nacional localizó en un compartimento oculto del asiento trasero del vehículo una bolsa de plástico con la cocaína, que los acusados presuntamente pretendían vender a terceras personas. Uno de los acusados cuenta con antecedentes penales.