Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl tiempo en A Coruña este fin de semanaEl mural de A Coruña nominado a mejor del mundo
A juicio dos detenidos en Vioño por traficar con más de 340.000 euros en cocaína

Fueron detenidos en el aparcamiento de un supermercado después de que la Policía Nacional localizase más de 3 kilos de cocaína en un compartimento oculto de su vehículo

Entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña. / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

Dos hombres detenidos el 10 de octubre de 2024 en el aparcamiento subterráneo de un supermercado situado entre Agrela y Vioño irán a juicio esta próxima semana acusados de transportar 3.010,30 gramos de cocaína desde Madrid a A Coruña, con un valor que habría alcanzado en el mercado los 341.668,85 euros. La Fiscalía solicita una pena de siete años y seis meses de prisión.

La Policía Nacional localizó en un compartimento oculto del asiento trasero del vehículo una bolsa de plástico con la cocaína, que los acusados presuntamente pretendían vender a terceras personas. Uno de los acusados cuenta con antecedentes penales.

A juicio dos detenidos en Vioño por traficar con más de 340.000 euros en cocaína

