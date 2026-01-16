Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Megadeth anuncia un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida

Harán parada en el Coliseum dentro de un tour que solo tendrá tres shows en España

Habrá una preventa para las personas que tengan entrada para el Resurrection Fest

Concierto de Megadeth en 2011 en A Coruña

Concierto de Megadeth en 2011 en A Coruña / Juan Varela

Alberto Rivera

A Coruña

Una de las bandas con más historia en el metal anuncia su gira de despedida y A Coruña será una de las tres ciudades de España en las que harán parada. Megadeth, uno de los grupos más influyentes y respetados de todos los tiempos, pondrá punto y final a su trayectoria tras 43 años sobre los escenarios.

Fundada y liderada por Dave Mustaine, Megadeth es una de las bandas creadoras del trahs metal y, según indica la promotora en una nota de prensa, miembro del "legendario Big Four junto a Metallica, Slayer y Anthrax". Millones de discos vendidos e himnos que quedarán para toda la vida son parte de la historia del grupo que ahora se despide.

Este adiós definitivo tendrá tres capítulos en España. El primero será el 25 de mayo en el Roig Arena de Valencia. Dos días después, el miércoles 27 en el Coliseum de A Coruña. El último será el 29 de ese mes en el Bizkaia Arena de Bilbao.

Estas tres citas serán un recorrido definitivo por toda la carrera de Megadeth, con un setlist que repasará todos los grandes himnos que han convertido a la banda en una institución del metal, además de servir como presentación de su decimoséptimo y último álbum, de título homónimo, que verá la luz en los próximos días y que supone el broche de oro a su discografía.

Entradas el día 20

Las entradas saldrán a la venta el jueves 22 de enero a las 10.00 horas a través de la web megadeth.com y Enterticket. Aunque antes, las personas que tengan entrada para el Resurrection Fest de este 2026 podrán acceder a una preventa exclusiva desde el martes 20 de enero a las 10.00 horas.

Segunda vez en A Coruña

La banda norteamericana hará su segunda visita a A Coruña tras el concierto que dio junto a Slayer en el mismo escenario en marzo de 2011. Según las informaciones de aquel concierto de hace 15 años, ambos convocaron a 4.000 fieles en el Colsieum en una velada que tuvo como teloneros a los albaceteños Angelus Apatrida.

Público en el concierto de Megadeth en el Coliseum en 2011

Público en el concierto de Megadeth en el Coliseum en 2011 / Juan Varela

En aquella ocasión, los miembros del grupo David Ellefson y Chris Broderick, atendieron a sus seguidores en un encuentro organizado en la tienda RockBox de la plaza de Portugal por la marca de guitarras que patrocina a ambos músicos.

Dave Mustaine salió al escenario con una guitarra con dos mástiles y los colores del infierno. Se dirigió a la multitud en inglés y aseguró que cuando se levantó por la mañana y vio la ciudad por la ventana le pareció "muy bonita". Tal y como recoge la crónica de aquel concierto, el momento álgido de Megadeth llegó cuando el grupo encadenó tres canciones casi en la recta final: A Tout Le Monde, Symphony of Destruction y Peace Sells.

Dave Mustaine en el Coliseum en 2011

Dave Mustaine en el Coliseum en 2011 / Juan Varela

Los gallegos tuvieron de nuevo la oportunidad de verlos tres años después en el Resurrection Fest de Viveiro, cuando fueron cabezas de cartel junto a NOFX y Down.

