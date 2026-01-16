Nueva jornada de paros en el transporte interurbano de A Coruña con amplio seguimiento y sin negociación

El transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña está registrando este viernes una nueva jornada de "paro total", según las centrales sindicales, pero también según afectados y afectadas que no han podido coger las líneas que usan habitualmente para sus desplazamientos.

Esto en un contexto "sin contacto" con la patronal, ha explicado a Europa Press el representante de CIG-Transportes, Ernesto Rei, que ha lamentado la actitud de la Xunta que, a su juicio, se ha puesto de "perfil" en el conflicto.

El representante sindical ha culpado a la patronal de la falta de diálogo y ha asegurado que sin ese acercamiento no es posible la mediación a través del Consello Galego de Relacións Laborais.

De este, ha recordado que "no es un organismo de la Xunta" y ha considerado que debe ser la Dirección Xeral de Mobilidade la que requiera a la patronal para sentarse a negociar ante una nueva jornada, ha dicho, de "paro total".

"Si no se habla se radicalizará más el conflicto de lo que está", ha indicado en relación a las nuevas jornadas de huelga convocadas para los días 19, 20 y 23 de enero, con anuncio de paro indefinido a partir del 2 de febrero si no hay negociación.

Mientras, según fuentes consultadas por Europa Press, ha habido en la estaciones de autobuses piquetes, pero con ausencia de incidentes. Aunque han aludido a la salida de rutas escolares, han remarcado que la mayoría de los autobuses no han realizado las salidas habituales.

Demandas

Se trata de unos paros convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre.

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la patronal de cara a la negociación del citado convenio, en el que esta parte demanda mejoras salariales y laborales, y han advertido que si no hay acercamiento de las posturas los trabajadores y trabajadoras están convocadas a huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

En este sentido, inciden en que el principal motivo es la existencia de un convenio "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años.