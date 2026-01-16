Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra de los Cantones recibe sus primeros bancos: así serán

Por ahora ya han llegado las las grandes piezas de hormigón

Bancos en la intersección entre el teatro Colón y el edificio de Correos

Bancos en la intersección entre el teatro Colón y el edificio de Correos / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

La reforma de los Cantones, la obra que transformará el corazón de la ciudad, avanza y ya empieza a recibir los primeros elementos de mobiliario urbano. Los bancos que se instalarán en esta gran construcción ya han llegado para ser colocados.

Estos bancos estarán situados frente al Teatro Colón que sorprenden por ser grandes piezas macizas de hormigón. Sin embargo, este no será su diseño definitivo. Tal y como explica la memoria del proyecto, este mobiliario no se entiende como "puesto al azar", sino que será parte del diseño urbano que ordene el espacio.

Bancos frente a la Subdelegación del Gobierno

Bancos frente a la Subdelegación del Gobierno / LOC

El proyecto plantea una geometría en abanico que toma como referencia al propio teatro y los chaflanes de los edificios cercanos, para a partir de ahí incorporar un banco en esquina pensado como apoyo al vestíbulo del Colón.

Recreación de cómo serán los bancos

Recreación de cómo serán los bancos / LOC

Estos bancos buscarán "dibujar" una plaza en la intersección entre el Colón, la Subdelegación de Gobierno, el edificio de Correos y la Casa Paredes, con un mobiliario que está concebido para durar, puesto que combinan las piezas macizas de granito, madera de iroko para el asiento, acero inoxidable en los elementos de armado y apoyo con hormigón. Los asientos serán con barras de madera.

