Pedro Marcos, jefe de Neumología del Hospital de A Coruña, ante el ensayo con la vacuna del VRS: "En adultos es ya un problema respiratorio de primer nivel"

Cientos de coruñeses tienen, este fin de semana, una cita con la ciencia. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) les ha convocado este sábado y domingo, vía SMS, para formar parte, si es que así lo deciden, del ensayo clínico Sincigal. Un estudio que busca averiguar si Abrysvo, vacuna autorizada para la prevención del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, reduce el riesgo de hospitalización. Ya a finales de noviembre, el Sergas emplazó a la población de más de 60 años a esta vacunación, una estrategia que ahora amplía a todos los mayores de edad. El estudio, de carácter voluntario, se desarrolla en decenas de centros sanitarios repartidos por toda Galicia. En la ciudad de A Coruña, las citas de este fin de semana se concentran en el Hospital Universitario (Chuac).

"El VRS no es un nuevo virus que acaba de aparecer, como lo fue el SARS-CoV-2 en su momento. Se trata de un neumovirus que conocemos desde hace tiempo. Derivado de que, durante la pandemia de covid, por necesidad, se mejoró mucho la capacidad diagnóstica, ahora somos capaces de llegar a él y poder detectarlo de manera más directa y real en la práctica clínica habitual. Sabíamos que era un virus que afecta a los dos extremos de la vida, que era el que causaba el mayor número de ingresos en los lactantes, pero que también impactaba mucho en la gente mayor y con patología. Ahora tenemos la fotografía que nos permite encontrarlo y diagnosticar a los pacientes cuando vienen al hospital", expone el doctor Marcos Rodríguez, acerca de un virus que, insiste, "lleva dando problemas durante mucho tiempo", por lo que "ya se trabajó, durante mucho tiempo también, en el diseño de estrategias para atenuarlo".

Doble línea de trabajo

"Se trabajó en dos líneas: el uso de anticuerpos monoclonales, que es lo que se emplea en los recién nacidos (aquí comenzamos a administrarlos hace ya unos años), y la vacunación", prosigue el jefe de Neumología de la demarcación sanitaria coruñesa, quien, con respecto a esta segunda línea de trabajo, especifica que "hay vacunas aprobadas en la Unión Europea (UE) desde hace unos años, que están ya con los estudios previos de validación y que han demostrado su eficacia".

"A partir de ahí, se han derivado indicaciones para determinadas patologías. Por ejemplo, en el área de Neumología, la vacunación frente al VRS está ya recomendada. Por tanto, Sincigal no es un estudio clínico al uso, en el sentido de comparar una cosa frente a otra ni mucho menos de hacer de 'conejillos de indias', algo que me preguntan muchos pacientes. Esto es ver si una estrategia poblacional de vacunación puede impactar a nivel de salud medido, por ejemplo, en este caso, por uso de recursos hospitalarios: asistencias a Atención Primaria, a Urgencias e ingresos", explica.

El doctor Marcos Rodríguez considera que Sincigal es un estudio "con un planteamiento muy bien diseñado". "A una parte de los ciudadanos convocados les tocará vacunarse y a otra no. Después se les hará un seguimiento y, a nivel poblacional, se verá cómo impactaría si tuviésemos una estrategia de vacunación para esos pacientes frente a este virus", añade el jefe de Neumología del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de detallar cómo está repercutiendo el VRS en las hospitalizaciones en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), en los últimos días.

Datos en el Chuac

"En el Chuac había, este viernes, 16 pacientes ingresados con diagnóstico de una infección por el VRS. Comparados con los 47 que había de gripe, son menos. Pero es un número, también, a tener en cuenta. De esos 16, cinco eran pacientes pediátricos, y el resto, adultos. Por tanto, este virus impacta más en adultos. De hecho, de 50 pacientes que tenemos ingresados en nuestro servicio, cuatro lo tienen. Se mantiene ese doble perfil, pero afecta más a la gente mayor", reitera el jefe de Neumología de la demarcación sanitaria coruñesa.

"En la última semana, salieron casi 70 positivos en VRS y, más del 65%, fueron en mayores de 60 años. Tiene un impacto clínico real, que afecta a dos extremos de la vida pero que, quizás, ahora repercute ya menos en los niños por toda la estrategia preventiva previa. En Neumología lo vemos. Al final, en número global de pacientes tenemos un porcentaje alto, que afecta, muy especialmente, a los pacientes con patología respiratoria: con EPOC, asma, fibrosis pulmonar o trasplante pulmonar, que tienen más facilidad de que una infección por este virus les dé problemas, de modo que no quede más remedio que ingresarlos", resalta, antes de hacer hincapié:

"Estrategia preventiva integral"

"El VRS ya ha dejado de ser un virus invisible, puesto que ya somos capaces de encontrarlo. Tenemos una estrategia preventiva realmente integral, porque va desde la vacunación en adultos (también se habla de la vacunación en la embarazada, y de la protección directa del lactante). Esto nos anticipa esto de cómo debe ser la medicina del futuro: preventiva, poblacional y basada en riesgos. Además, prevenir el VRS no es solo evitar infecciones, sino que tiene un impacto organizativo. Es una medida de gestión sanitaria, que se traduce en menos ingresos, menor estancia hospitalaria, menos visitas a Urgencias... Mejor uso de recursos sanitarios, en definitiva. Y es un ejemplo, también, de ver la medicina de una manera transversal. En este caso, participamos desde la Salud Pública, con la Pediatría, la Neumología o la Atención Primaria", subraya el doctor Marcos Rodríguez, quien, "ya a nivel más particular, como responsable del Servicio de Neumología", incide en que "en adultos, el VRS ya es un problema respiratorio de primer nivel". "Ahí estamos, tanto para apoyar en la prevención, como para colaborar en el diagnóstico y el tratamiento que sean necesarios", finaliza.