Los primeros pisos de A Maestranza, ya a la venta pese a la resolución judicial pendiente: estos son sus precios

Lipromo Coruña SLU, propietaria de dos de las parcelas de A Maestranza que pertenecían al Ministerio de Defensa hasta su venta en 2019, trata de avanzar en el primero de sus proyectos, un edificio de 57 viviendas, aunque todavía no se haya resuelto en los tribunales el recurso contra el estudio de detalle. Una inmobiliaria ya oferta los pisos en estos terrenos que en su día fueron públicos con precios que van de los 290.000 euros a los 725.000 euros, cifras que se acercan a las de las promociones de obra nueva con mayor precio en el mercado.

El pasado verano, el Concello le concedió licencia a los promotores, pero condicionada a la respuesta de los tribunales, que tienen que decidir sobre el recurso presentado por Defensa do Común en abril de 2024 contra el estudio de detalle. Su resolución todavía está lista, según confirman fuentes muncipales y de Defensa do Común, pero los promotores ya han movido ficha. Han abierto una oficina en el Ensanche para informar sobre esta promoción, además de tener una página web propia y anuncios en Idealista.

Residencial A Proa, que es el nombre que recibe el proyecto, cuenta con pisos y dúplex de 1 a 4 dormitorios. Según los anuncios, el inicio de la construcción está previsto para el 30 de marzo. Informan de que actualmente la obra está "en la fase de movimiento de tierras", mientras que fijan la entrega de llaves a los propietarios para en el "segundo trimestre de 2028".

El piso más barato del edificio es de 290.000 euros y corresponde a un bajo exterior de 1 dormitorio y una superficie de 68 metros cuadrados. Los dúplex van de los 520.000 a los 575.000 euros. Hay también viviendas, algunas con terraza, con precios que oscilan entre los 710.000 y 725.000 euros.

En la página web de Residencial A Proa se destaca su "ubicación privilegiada", cerca del puerto deportivo, O Parrote y el rectorado de la Universidade da Coruña y a "solo cinco minutos" de la plaza de María Pita. "Cada vivienda combina diseño contemporáneo, acabados cuidados de Porcelanosa y una ejecución orientada al confort y la funcionalidad. Cuenta, además, con la máxima calificación energética y soluciones sostenibles que optimizan el bienestar diario", destacan.

Recurso pendiente

Un edificio que se levantará en una parcela que perteneció al Estado y sobre la que todavía hay incógnitas por resolver, como la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por Defensa do Común, que también recurrió en el juzgado la licencia concendida por el Concello. El colectivo considera que la autorización a Lipromo, que tiene otro terreno más en la zona, está fuera de la legalidad "igual que el estudio de detalle que la ampara".

Defensa do Común ha defendido que procede hacer una modificación puntual del Plan Especial de la Ciudad Vieja para "una adecuada delimitación" del sistema defensivo de la Ciudad Vieja, de su contorno de protección y de la determinación de concretas normas de prevención y protección y puesta en valor" a efectos de "evitar la construcción de edificaciones que supondrían una afectación negativa".

Estas parcelas, que Defensa acabó vendiendo porque la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo hizo que las pujas quedasen desiertas, permanecieron durante años sin urbanizar y utilizadas como aparcamiento informal por los residentes en la Ciudad Vieja. Durante la campaña electoral de 2023 el Gobierno socialista informó que un tercer terreno, que también era del Estado, sería adquirido por Vivienda para la construcción de 77 pisos.