Rescatan en A Coruña a un joven en un canalón tras salir por la ventana a buscar a un gato y no poder volver a entrar
Se encontraba a la altura de un tercer piso
Una dotación de cinco bomberos con un vehículo autoescalera ha tenido que acudir en el mediodía de este viernes, alrededor de las 13 horas, a la avenida Pedralonga, en el entorno de la Fábrica de Armas, a rescatar a un joven que estaba en un canalón de hormigón a la altura de un tercer piso.
Según relata el cuerpo de Bomberos de A Coruña, el chico salió por la ventana en busca de un gato que se le había escapado. Una vez llegó hasta el animal, este se dio cuenta que no podía volver a entrar por la ventana, puesto que el gato estaba bastante nervioso y el joven tenía que trepar unos metros por el tejado para acceder de vuelta hasta su domicilio.
Al verse en esta situación, el chico solicitó asistencia a través del 112, que alertó a los Bomberos coruñeses. Una vez en el sitio, estos colocaron un triángulo de evacuación al joven, el cual tenía en sus manos al gato y procedieron a introducirlo en la cesta del vehículo y descender hasta la vía pública.
Sin llaves
Una vez rescatadas tanto la persona como el animal doméstico, alertaron que no disponían de las llaves del domicilio, puesto que no las llevaba encima, por lo que los Bomberos tuvieron que volver a actuar para facilitar el acceso a su propia vivienda.
Aunque el final fue feliz, los Bomberos indican en su parte que tanto el gato como el joven "remataron la historia un poco mojados y con frío".
