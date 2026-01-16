Olvida los restaurantes: así será el San Valentín más romántico de A Coruña

Acertar con el plan de San Valentín puede ser un auténtico quebradero de cabeza. A medida que la fecha se acerca en el calendario, las parejas se devanan lo sesos para convertir esa noche en algo inolvidable y vivir una experiencia diferente con la que celebrar que siguen estando, un año más, en la vida del otro.

Organizar una cita única -y, sobre todo, a la altura de las expectativas del compañero- no es, sin embargo, tarea fácil. Pero, en esta ocasión, los coruñeses están de suerte, ya que la ciudad acogerá una velada que trasciende la clásica reserva del Día de los Enamorados en un restaurante romántico.

El 14 de febrero, a las 22.00 horas, el Palacio de la Ópera abrirá sus puertas para que los habitantes de A Coruña disfruten de una cita mágica colmada de manjares y música en directo. Se trata de una cena de gala con menú de lujo y la actuación exclusiva de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), un regalo de San Valentín que hará las delicias tanto de los amantes de la buena comida como de los más melómanos.

La gala exclusiva para celebrar San Valentín en A Coruña

Según indica el Palacio de la Ópera, su menú de San Valentín en A Coruña constará de tres platos que incluye agua, bodega, café e infusiones. La velada comenzará con una crema de maíz con vieira a la plancha y crujiente de kikos, perfecto para abrir boca mientras se disfruta del ambiente.

Como principal, los comensales podrán chuparse los dedos con un papillote de pescado del día, cocinado al vapor en sus propios jugos y acompañado de verduras y de un cremoso puré de coliflor. La propuesta estará, además, regada con noisette, una mantequilla que se dora hasta adquirir el aroma de la avellana tostada.

Para ponerle el broche dulce a la noche, los enamorados tomarán brownie con toffee, aunque ese no será el punto álgido de la velada -ni siquiera para los más golosos-. El verdadero plato fuerte se habrá disfrutado antes con el oído, ya que el público escuchará en directo la música de la Sinfónica de Galicia, que ha preparado un repertorio especial para la ocasión.

Una "experiencia única" como regalo de San Valentín

La organización del espectáculo descibr este plan romántico en A Coruña como "una experiencia única", pensada para disfrutarse "con calma". Pretende ser "un detalle diferente, sofisticado y con significado", perfecto si se vive en la ciudad y se quiere hacer algo distinto en San Valentín.

Aunque tendrá un cariz especial por la fecha en la que se realiza y es probable que se convierta en uno de los eventos clave de A Coruña en San Valentín, no será la primera vez que la OSG participe en esta clase de eventos. El año pasado, la orquesta ya logró llenos con esta propuesta, que permite gozar de la música en vivo en petit comité.