Teatro, narración oral y cine en el Fórum este semestre
La programación del centro cultural municipal incluye espectáculos para todos los públicos
La programación del Fórum Metropolitano para el primer semestre del año ofrece una amplia variedad de propuestas culturales que se reparten entre las representaciones escénicas, la narración oral y las proyecciones cinematográficas, distribuidas en diferentes ciclos.
El dedicado al teatro bajo la denominación de Todo Público contiene obras para espectadores de todas las edades con sesiones escolares por las mañanas y otras abiertas a las 18.00 horas. En este ciclo se incluyen las piezas Pum, pum, quen hai?, de Ártika; Carnaval animal, de Arlequina; Berenguela na gaiola, de Galeatro e Xarope Tulú; Teatro de papel, de Rauxa Cía; As palabras perdidas, de Inventi Teatro; y Mr. Bo, de Marie de Jongh.
El ciclo Sen Numerar, dirigido al público juvenil y adulto, programará las obras Cámara escura, de Vórtice Escénico; Rumbo desconocido, de Utopian Getxo; Nada se sabe, del Centro Dramático Galego y Culturactiva; Sinte, de Cris Balboa; Menina, soy una puta obra de Velázquez, de Somos Proyecto Cultura; y Made in Galicia, de Sarabela Teatro.
Los días 15, 16, 17 e 18 de abril se desarrollará el ciclo Falando a boca chea, en el que participarán diferentes narradores orales gallegos, mientras que las dos salas de cine del Fórum ofrecerán catorce ciclos de proyecciones.
