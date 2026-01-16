Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas A MaestranzaCasa Carnicero: el Superior absuelve al alcalde de OleirosAdiós al Zara de Juan Flórez¿Qué es un Zacaffé?La hostelería apuesta por la intermodal
instagramlinkedin

Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

El litoral estará este sábado en alerta naranja por olas de hasta seis metros. A Coruña continuará bajo la influencia de una borrasca que trae cielos cubiertos y precipitaciones abundantes de carácter tormentoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados.

Cargando previsión del tiempo...

Domingo 18

El domingo será un día de transición, con una situación más tranquila. Se esperan intervalos de nubes y claros y un descenso de temperaturas: los termómetros marcarán mínimas de 3 grados y máximas de 13.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Lunes 19

Regresarán las precipitaciones y los cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 13 grados.

Martes 20

Se esperan intervalos de nubes y claros, con lluvias, y temperaturas sin cambios, con mínimas de 6 y máximas de 13 grados.

Miércoles 21

Los cielos estarán cubierto y habrá precipitaciones débiles. Los termómetros irán de los 6 a los 12 grados.

Jueves 22

Se espera lluvia débil y alternancia de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 14 grados.

Viernes 23

Los cielos estarán parcialmente nubosos y se mantendrán las lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

Sábado 24

Los cielos estarán cubiertos y continuarán las precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 8 grados y máximas de 12 grados.

Domingo 25

Habrá intervalos nubosos, con precipitaciones, y temperaturas de entre 8 y 12 grados.

Lunes 26

Las nubes irán ganando terreno a medida que avance la jornada y continuarán las lluvias. Las temperaturas irán de los 10 a los 14 grados.

Martes 27

Se esperan intervalos de nubes y claros, con alguna lluvia débil al principio del día. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 13 grados.

Miércoles 28

Los cielos estarán parcialmente nubosos y se esperan lluvias débiles. Los termómetros oscilarán entre los 9 y los 12 grados.

Jueves 29

Continuarán los cielos nubosos con chubascos. Las temperaturas irán de los 7 a los 12 grados.

TEMAS

  1. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  6. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  7. El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras
  8. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Pedro Marcos, jefe de Neumología del Hospital de A Coruña, ante el ensayo con la vacuna del VRS: "En adultos es ya un problema respiratorio de primer nivel"

Pedro Marcos, jefe de Neumología del Hospital de A Coruña, ante el ensayo con la vacuna del VRS: "En adultos es ya un problema respiratorio de primer nivel"

Los primeros pisos de A Maestranza, ya a la venta pese a la resolución judicial pendiente: estos son sus precios

Los primeros pisos de A Maestranza, ya a la venta pese a la resolución judicial pendiente: estos son sus precios

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 17 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 17 de enero

Danny-Boy Rivera: «La historia te hace reírte de ti mismo»

Los barcos de pesca de A Coruña se desplegarán ante O Parrote para protestar contra las nuevas restricciones europeas

La conmemoración de los 217 años de la Batalla de Elviña: "Que A Coruña haya conservado este lugar es un gesto muy generoso"

La conmemoración de los 217 años de la Batalla de Elviña: "Que A Coruña haya conservado este lugar es un gesto muy generoso"

A Coruña pierde algo más que una tienda de Inditex: "Aquí nació Zara y aquí debía morir"

A Coruña pierde algo más que una tienda de Inditex: "Aquí nació Zara y aquí debía morir"
Tracking Pixel Contents