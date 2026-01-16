Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El litoral estará este sábado en alerta naranja por olas de hasta seis metros. A Coruña continuará bajo la influencia de una borrasca que trae cielos cubiertos y precipitaciones abundantes de carácter tormentoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados.

Cargando previsión del tiempo...

Domingo 18

El domingo será un día de transición, con una situación más tranquila. Se esperan intervalos de nubes y claros y un descenso de temperaturas: los termómetros marcarán mínimas de 3 grados y máximas de 13.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Lunes 19

Regresarán las precipitaciones y los cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 13 grados.

Martes 20

Se esperan intervalos de nubes y claros, con lluvias, y temperaturas sin cambios, con mínimas de 6 y máximas de 13 grados.

Miércoles 21

Los cielos estarán cubierto y habrá precipitaciones débiles. Los termómetros irán de los 6 a los 12 grados.

Jueves 22

Se espera lluvia débil y alternancia de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 14 grados.

Viernes 23

Los cielos estarán parcialmente nubosos y se mantendrán las lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

Sábado 24

Los cielos estarán cubiertos y continuarán las precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 8 grados y máximas de 12 grados.

Domingo 25

Habrá intervalos nubosos, con precipitaciones, y temperaturas de entre 8 y 12 grados.

Lunes 26

Las nubes irán ganando terreno a medida que avance la jornada y continuarán las lluvias. Las temperaturas irán de los 10 a los 14 grados.

Martes 27

Se esperan intervalos de nubes y claros, con alguna lluvia débil al principio del día. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 13 grados.

Miércoles 28

Los cielos estarán parcialmente nubosos y se esperan lluvias débiles. Los termómetros oscilarán entre los 9 y los 12 grados.

Jueves 29

Continuarán los cielos nubosos con chubascos. Las temperaturas irán de los 7 a los 12 grados.