¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

El tiempo en A Coruña va a ser invernal durante este fin de semana. Toda Galicia notará la llegada de una masa de aire polar que provocará un descenso de las temperaturas , con mínimas que en el área coruñesa van a caer hasta los 4 grados, y máximas que no superarán los 12 grados, aunque la sensación térmica será todavía de más frío, ya que esos valores se rebajarán entre dos y tres grados debido al viento, según alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.Y además la lluvia no cesa, con precipitaciones que serán de nieve en zonas del interior de Galicia, así que el invierno desplegará todos sus elementos en este ecuador de un mes de enero que está siendo lluvioso y en general frío en el área coruñesa.

De momento hoy viernes día 16 tenemos por delante una jornada con alerta naranja en el litoral coruñés por oleaje. El viento que ayer dejaba rachas de casi 120 km/h en Langosteira ya no soplará con tanta virulencia pero en el mar se mantiene el aviso naranja por olas de hasta 6 metros. La Aemet prevé chubascos carácter tormentoso en A Coruña donde los termómetros se moverán entre los 8 grados de mínima y los 12 de máxima.

Tras los sucesivos frentes de lluvia que encadenó Galicia esta semana, la comunidad gallega quedará este viernes bajo la influencia de una tormenta con centro al sur de Irlanda, con la entrada de una masa de aire polar marítimo. Se esperan cielos con intervalos nubosos y chubascos, ocasionalmente acompañados de granizo. La cota de nieve en Galicia comenzará a los 900-1000 metros. Aunque se esperan precipitaciones, no serán persistentes y continuas.

Mañana sábado, día 17, también se notarán los efectos de esta masa de aire frío. En la ciudad de A Coruña la Aemet espera 7 grados de mínima y 11 de máxima, según las previsiones de la Aemet. Y persiste la probabilidad de chubascos tormentosos.

El domingo, día 18, previsiblemente será el único día sin precipitaciones. La Aemet no espera lluvias para rematar la semana en A Coruña, aunque los termómetros por ahora no remontan, sobre todo por la parte baja, donde todavía caen las temperaturas: 4 grados de mínima y 13 de máxima. Es lo que figura en la predicción de la Aemet para este domingo en A Coruña, así que toca abrigarse, aunque parece que este día los coruñeses podrán dejar el paraguas en casa.

Avance para la próxima semana

¿Y la próxima semana? ¿Cómo viene el tiempo? La Aemet prevé chubascos durante el arranque de la tercera semana de enero. De momento se esperan algunas precipitaciones tanto el lunes 19 como el martes, día 20, y el miércoles 21 de enero. También Meteogalicia avanza que las lluvias por ahora no cesarán, aunque habrá espacio para la apertura de claros y para momentos de tiempo seco y apacible. El organismo autonómico anticipa que durante la próxima semana Galicia alternará días de tiempo seco y frío, marcados por la influencia anticiclónica, con jornadas en las que Galicia se verá afectada por frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones, sobre todo en la mitad oeste de la comunidad gallega. Las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época del año. Más información.