217 años de la Batalla de Elviña

A Coruña volvió a conmemorar, como cada 16 de enero, la Batalla de Elviña de 1809, de la que este año se celebran 217 años. La asociación histórico-cultural The Royal Green Jackets volvió a llevar la batuta de este aniversario, en el que realizaron ofrendas florales tanto el Concello de A Coruña, representado por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, como diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, además de autoridades civiles, militares y del comité organizador. El recuerdo de aquel episodio de la Guerra de la Independencia sigue vivo en la ciudad, que conserva el sepulcro del militar británico.

Entre los asistentes se encontraba Antony Crabbun, capitán del Navío británico, representante de Gran Bretaña, quien subrayó la importancia de «mantener viva esta memoria compartida». El representante británico situó la Batalla de Elviña dentro de un contexto histórico más amplio. «Este episodio fue muy importante para la historia de la Península. Es positivo que se conozca mejor», señaló. Para el capitán, la conmemoración anual de la ciudad tiene un valor especial. «Aquí la historia de la Batalla de Elviña se siente con mucho corazón. Volver cada año para reforzar este vínculo es muy importante», asegura. El capitán reconoció que la figura de Moore no resulta ampliamente conocida en el Reino Unido, aunque sí lo es dentro de determinados ámbitos militares. «A lo largo de la Península y de Europa hay cementerios con soldados británicos, pero ninguno es tan especial como este. Este parque es verdaderamente bonito», indica sobre el Jardín de San Carlos, antes de destacar el cuidado del sepulcro: «Que A Coruña haya conservado este lugar con tanto respeto es un gesto muy generoso». Además, en el palacio de María Pita se entregaron las medallas de oro de la Batalla de Elviña en un acto de honor.