El Hospital de A Coruña vacuna a centenares voluntarios en la campaña por el virus sincitial: hubo que doblar el número de enfermeras

Este sábado, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) vivió un "éxito de participación", dentro de la campaña de vacunación voluntaria por el virus respiratorio sincitial (VRS), cuyo impacto está en aumento. La Consellería de Sanidade convocó de forma extraordinaria a todos los mayores de 18 años que quieran formar parte del ensayo clínico Sincigal, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacuna. Así, se abrieron puntos para distribuirla en los catorce hospitales del Sergas, entre ellos el Chuac, a los que se podía acudir sin cita previa.

Una enfermera aplica la vacuna a un paciente. / La Opinión

A las 09.30 horas de este sábado ya habían llegado al Chuac los primeros diez pacientes, y el pico de participación se produjo entre las 11.30 y las 13.30 horas, con una asistencia el resto del día, según fuentes conocedoras de la campaña, "fluida". Empezaron a vacunar seis enfermeras, pero la alta participación hizo que se llegase a los doce profesionales por la mañana y a los diez por la tarde. En total, por la mañana acudieron al hospital más de 600 personas, si bien no todos recibieron el tratamiento. Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web del ensayo clínico Sincigal.

La Xunta señala que el ensayo clínico no evalúa la efectividad de la vacuna, sino que pretende comprobar su eficacia a la hora de reducir el número de ingresos hospitalarios por VRS en población adulta. Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web del ensayo clínico. La tasa de positividad del patógeno superó el 8% en la semana 2 del año (del 5 al 11 de enero), y ha causado decenas de ingresos en hospital. La cobertura de la inmunización frente al VRS es del 96,3% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer centro de las fechas de la campaña y del 94,9% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.