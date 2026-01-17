¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 17 de enero
Conciertos, teatro, ballet, podcast, humor... Hay planes para todos los gustos en nuestra guía de ocio y cultura. ¡Elige el tuyo!
Concierto para amantes de la música negra
22.30 horas | El grupo Black, en formato quinteto con la voz de Iria Mejuto, cantará temas en los que predominará el funk sin olvidar el soul más clásico para fans de la música negra.
Mardi Gras
Revolujoin celebra sus 30 años de historia
00.00 horas | El grupo de A Coruña que nació en enero de 1996 vuelve a los escenarios para celebrar sus tres décadas de historia. Kiko Reimúndez volverá a liderar la banda.
Garufa Club
Un podcast se sube a los escenarios
19.00 horas | Los cómicos Luis Fabra y Danny Boy Rivera trasladan el éxito de su podcast Mochila al pasado a los escenarios. El formato triunfó con una mezcla de humor y divulgación histórica.
Afundación
El Ballet de Kiev presenta ‘El Cascanueces’
20.30 horas | El Ballet de Kiev regresa tras el éxito de sus giras anteriores. Esta vez lo hará con la representación de uno de los grandes clásicos del ballet, El Cascanueces.
Palacio de la Ópera
Espectáculo de humor de Santi Rodríguez
20.00 horas | El cómico que pasó al imaginario popular por su papel de frutero en 7 Vidas llega a la ciudad con su espectáculo ‘¿Nos damos un viaje?`.
Teatro Colón
Una obra de teatro sobre la violencia machista
20.15 horas | Silencio cómplice es una obra que retrata la violencia psicológica y estructural ejercida contra las mujeres, a través de una puesta en escena coral.
Fórum Metropolitano
