El loco rescate de un gato

Una dotación de cinco bomberos con un vehículo autoescalera tuvo que acudir a rescatar a un joven que estaba en un canalón de hormigón a la altura de un tercer piso en la avenida de Pedralonga. Según relatan, el chico salió por la ventana en busca de un gato que se le había escapado. Luego no podía volver a entrar por la ventana, puesto que el gato estaba bastante nervioso y el joven tenía que trepar unos metros por el tejado para acceder a su casa.