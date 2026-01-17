Los nuevos pisos de A Maestranza irrumpen en el 'top 3' de la obra nueva más cara de A Coruña

La salida al mercado de los primeros pisos de la promoción Residencial A Proa, proyectada sobre las antiguas parcelas del Ministerio de Defensa en A Maestranza, no solo ha reavivado el debate urbanístico en la ciudad, sino que ha reconfigurado la tabla de precios de la obra nueva en A Coruña. Tras el anuncio publicado en Idealista por una inmobiliaria, el análisis comparativo de los valores confirma que este desarrollo entra directamente al podio de los más caros de la urbe con una media de 5.497 euros por metro cuadrado. Los pisos van de los 290.000 euros con una habitación y 68 m2, a los 725.000 euros de una vivienda con tres habitaciones y 127 m2.

Aunque las cifras de A Maestranza marcan un hito en el mercado reciente, todavía mantiene una distancia considerable con el líder de la clasicación, Citania. La urbanización levantada en el solar del antiguo asilo de Adelaida Muro tiene un precio medio de 8.759 euros/m2. Este caso merece un capítulo aparte, ya que aunque técnicamente es obra nueva (primera transmisión), es un producto inmobiliario con dos décadas de historia. Construido sobre los terrenos de una congregación religiosa que los vendió por 12 millones de euros —llegando el caso a los tribunales—, el complejo destaca por ofrecer servicios de lujo y pisos por encima del millón de euros. Entre estas dos edificaciones se sitúa, con la medalla de planta, el Residencial Oceanaire, en el 44 del paseo de Ronda, con un valor medio de 6.122 euros/m2.

Brecha de precio entre zonas

La entrada de la nueva promoción en la parte alta de la tabla evidencia la profunda diferencia de precios que hay en la ciudad. Si analizamos la oferta de obra nueva de forma integral, la diferencia entre el más barato y el más caro del mercado supera el 230%.

Mientras que en zonas de expansión como O Ventorrillo (Ronda, 270), el metro cuadrado se cotiza a una media de 2.622 euros/m2, o en Edificio Mirador Plaza de O Castrillón, que está en 3.022 euros/m2, el comprador que opte por ubicaciones más céntricas o con vistas al mar debe asumir costes que duplican o triplican esta cifra.

Cabe destacar también que hay algunos casos con casuísticas específicas con precios variados. Por ejemplo, en la Urbanización Breogán de Mesoiro se ofertan dos chalets a 1.788 euros/m2, y en el Residencial Miramar de Los Castros se oferta un ático con un coste de 5.824 euros/m2, que se situaría por encima de la promoción de A Maestranza.

Clasificación (solo pisos) — media €/m² (de más barato a más caro)

Ronda 270 (O Ventorrillo) — 2.622 €/m² (garaje opcional +35.000€)

— (garaje opcional +35.000€) Edificio Mirador Plaza (O Castrillón) — 3.022 €/m²

— Edificio Montevideo (Pérez Ardá) — 3.115 €/m²

— Residencial Caleida (San Pedro de Visma) — 3.294 €/m²

— Parque de Oza (Os Castros) — 3.440 €/m²

— Residencial Casablanca (Junto al Hospital) — 3.538 €/m²

— Edificio Náutica (Polígono de Náutica) — 3.584 €/m²

— Noya 25 y 27 (Solar vacío) — 3.719 €/m²

— AS12 (Sagrada Familia) — 3.733 €/m²

— Terrazas de Fonteculler (Eiris) — 4.290 €/m²

— AMMA Cuatro Caminos–Cubela — 4.449 €/m²

— Residencial A Proa (Maestranza) — 5.497 €/m²

— Residencial Oceanaire (Paseo de Ronda) — 6.122 €/m²

— Citania (Adelaida Muro, antiguo Asilo) — 8.759 €/m²

Otros casos

Urbanización Breogan (Mesoiro) — solo chalets pareados ( media : 1.788 €/m² )

— solo chalets pareados ( : ) Avda. de Arteixo 123 — solo estudios ( media : 4.854 €/m² )

— solo estudios ( : ) Juan Flórez 128 — solo ático ( media : 5.066 €/m² )

— solo ático ( : ) Residencial Miramar (Os Castros) — solo ático (media: 5.824 €/m²)

Incertidumbre legal

Residencial A Proa se presenta como un edificio de lujo a precio más bajo que sus competidores directos. En su web destaca su "ubicación privilegiada", cerca del puerto deportivo, O Parrote y el rectorado de la Universidade da Coruña y a "solo cinco minutos" de la plaza de María Pita. "Cada vivienda combina diseño contemporáneo, acabados cuidados de Porcelanosa y una ejecución orientada al confort y la funcionalidad. Cuenta, además, con la máxima calificación energética y soluciones sostenibles que optimizan el bienestar diario", destacan. El problema es que existe una incertidumbre legal sobre su construcción.

Tal y como se informó ayer en este medio, la comercialización ha arrancado con la previsión de iniciar obras el 30 de marzo y entregar las llaves en el segundo trimestre de 2028. No obstante, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aún debe fallar sobre el recursos presentado por Defensa do Común contra el estudio de detalle. También han presentado otro contra la licencia.

Estas parcelas, que Defensa acabó vendiendo porque la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo hizo que las pujas quedasen desiertas, permanecieron durante años sin urbanizar y utilizadas como aparcamiento informal por los residentes en la Ciudad Vieja.