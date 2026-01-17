Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viviendas A MaestranzaCasa Carnicero: el Superior absuelve al alcalde de OleirosAdiós al Zara de Juan Flórez¿Qué es un Zacaffé?La hostelería apuesta por la intermodal
El PP arranca en Agra do Orzán una campaña para escuchar a los barrios

Afirma que el distrito tiene «muchos problemas ante el abandono municipal», como la inseguridad, la falta de rehabilitación y la suciedad

Miguel Lorenzo, en el barrio del Agra do Orzán dentro de una iniciativa del PP de A Coruña para escuchar a los barrios.

RAC

El grupo municipal del PP arrancó este viernes en el Agra do Orzán una campaña para «escuchar a los vecinos y trasladarles propuestas». Se centrará, según el portavoz municipal del partido, Miguel Lorenzo, en «los temas que realmente les importan» a los ciudadanos. En el caso del Agra do Orzán, indica el político popular, hay «muchos problemas por el abandono municipal ante problemas de inseguridad, rehabilitación, movilidad o suciedad».

Durante la campaña, los populares irán a los barrios «como en una campaña, con carpa, mesa y material para distribuir, con el fin de escuchar a los vecinos y conocer de primera mano sus necesidades», y también habrá actos con expertos. «Son muchos los temas que hay que solucionar», afirma Lorenzo, que afirma que «es muy amplia la nefasta herencia que nos van a dejar» desde el actual Gobierno local. Los problemas, afirma, van desde la «falta de inversiones en los barrios» a la recogida de la basura, la planta de tratamiento de residuos de Nostián, el bus urbano y las «obras mal ejecutadas».

