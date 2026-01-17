Sindicatos piden mediación para desbloquear la huelga del transporte interurbano en A Coruña

CIG, UGT y CCOO han solicitado una mediación en el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales (AGA) con el objetivo de "desbloquear" el conflicto del transporte interurbano en la provincia de A Coruña, que el viernes alcanzó su séptima jornada de huelga. Están convocadas nuevas jornadas de huelga para los días 19, 20 y 23 de enero, con anuncio de paro indefinido a partir del 2 de febrero si no hay negociación.

A través de un comunicado, el responsable de Transportes de la FGAMT-CIG, Ernesto López, ha asegurado que con esta acción registrada en la tarde del viernes pretenden conocer "las intenciones reales de la patronal".

De este modo, ha afeado la actitud tomada por el conjunto empresarial, que tacha de "inmobilismo férreo" y describe como "comportamiento anómalo" al no haber abierto todavía ninguna vía de contacto: "Ante un conflicto de esta dureza lo lógico es hablar para intentar solucionarlo, pero no tenemos siquiera abierta una mesa de negociación ni ningún tipo de contacto".

De la misma forma, ha acusado a la Xunta de Galicia de permanecer "desaparecida" y de "no importarle" las condiciones del trabajo del personal y la situación de los usuarios de autobús que no pueden acceder al servicio por motivo de huelga.

Por otro lado, el representante de la CIG ha reiterado la "voluntad de diálogo" de la parte social para avanzar en un nuevo acuerdo que tome en consideración las peticiones de los trabajadores.