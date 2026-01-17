Estos son los caseros de la primera tienda de Zara, en la calle Juan Flórez de A Coruña

Zara cerrará el próximo 30 de enero la primera tienda de su historia, la que ocupa los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez de A Coruña, abierta hace medio siglo, y recolocará a sus once dependientas en otros espacios. La finca, de unos 425 metros cuadrados, no pertenece a Inditex ni al patrimonio de la familia que controla la internacional coruñesa, los Ortega. Sino al patrimonio de un linaje de empresarios catalanes que se cuentra entre los más acaudalados de España: el de los Fradera.

Según la información registral del inmueble, el 100% de la propiedad pertenece a Cabalian Holding Group, una sociedad limitada que, según su página web, está especializada en la “adquisición y gestión de activos inmobiliarios en rentabilidad e inversión en empresas”. La empresa es un vehículo de inversión para los Fradera, un linaje empresarial que se remonta a la cementera Fradera fundada en el siglo XIX por Mariano Carlos Butsems y José Fradera. En los años 70, gracias a un proceso de fusión, esta empresa se integró en el grupo Uniland, que se internacionalizó.

Poco antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, los Fradera se desligaron del cemento. Uniland quedó en manos del gigante de la construcción FCC, a cambio de una suma millonaria, y la familia se orientó a inversiones, incluyendo compañías estadounidenses. Cabalian Holdings está presidida por Rosa María Fradera Lloret, de una rama de la familia que se encuentra entre las 200 más ricas de España, y en ella participan, con otros puestos, Marta, Santiago y Pablo Güell Fradera.

Este vehículo de inversión, siempre de acuerdo con la web de Cabalian, empezó su historia en 2007, con la “venta de nuestra compañía industrial tras más de 100 años en manos de la familia”, y en 2008 se constituyó en su forma actual. Tras una reestructuración en 2018, entre los años de 2019 y 2021 la firma, que tiene entre sus valores la “lealtad familiar”, se dedicó a la “adquisición de nuevos activos y consolidación de política de inversión”.

La empresa cuenta con propiedades en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Madrid, Andalucía y Canarias, con un portfolio constituido “a través de adquisiciones de activos ya arrendados o para arrendar” y proyectos “llave en mano” para conseguir “inmuebles de alta calidad listos para su arrendamiento”.