¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

El tiempo en A Coruña va a ser invernal durante este fin de semana. Toda Galicia notará la llegada de una masa de aire polar que provocará un descenso de las temperaturas , con mínimas que en el área coruñesa van a caer hasta los 4 ó 5 grados y máximas que no superarán los 12 grados, aunque la sensación térmica será todavía de más frío, ya que esos valores se rebajarán entre dos y tres grados debido al viento, según alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.Y además la lluvia no cesa, con precipitaciones que serán de nieve en zonas del interior de Galicia, así que el invierno desplegará todos sus elementos en este ecuador de un mes de enero que está siendo lluvioso y en general frío en el área coruñesa.

Tras los sucesivos frentes de lluvia que encadenó Galicia esta semana, la comunidad gallega quedaba este viernes bajo la influencia de una tormenta con centro al sur de Irlanda, con la entrada de una masa de aire polar marítimo, causante del desplome de los termómetros. La de ayer fue una jornada gris, de paraguas y chubasquero, aunque ya se avecinan cambios. El pronóstico de la Aemet para hoy ya apenas recoge precipitaciones, salvo por algunos chubascos aislados que podrían caer en las primeras horas del día, alrededor de las 14.00 horas y al final de la jornada.

Meteogalicia también recoge en sus pronósticos esta situación de cierta inestabilidad atmosférica, que hoy sábado 17 de enero se mantiene con algunos chubascos de escasa consideración y con alerta naranja en el litoral por fuerte oleaje, pero ya con apertura de claros durante la tarde, y coincide con la Aemet en que la lluvia volverá a dar una tregua este domingo, tal como adelantaba ayer en sus redes sociales.

Así que, en resumen, este sábado, día 17, se notarán los efectos de la masa de aire frío que afecta a toda Galicia. En la ciudad de A Coruña la Aemet espera 7 grados de mínima y 11 de máxima. Y persiste la probabilidad de chubascos tormentosos que previsiblemente se disiparán por la tarde, aunque a última hora del día podría volver a llover.

El domingo, día 18, será el único día sin precipitaciones. La Aemet no espera lluvias para rematar la semana en A Coruña, aunque los termómetros por ahora no remontan, sobre todo por la parte baja, donde todavía caen las temperaturas: 5 grados de mínima y 13 de máxima. Es lo que figura en la predicción de la Aemet para este domingo en A Coruña, así que toca abrigarse, pero a cambio los coruñeses podrán dejar el paraguas en casa.

Avance para la próxima semana

Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero / Casteleiro

¿Y la próxima semana? ¿Cómo viene el tiempo? Pues parece que la tregua de lluvia solo durará las 24 horas del domingo. La Aemet prevé precipitaciones a partir del lunes, día 19, y como mínimo hasta el jueves día 22. También Meteogalicia avanza que las lluvias por ahora no cesarán, aunque habrá espacio para la apertura de claros y para momentos de tiempo seco y apacible. El organismo autonómico anticipa que durante la próxima semana Galicia alternará días de tiempo seco y frío, marcados por la influencia anticiclónica, con jornadas en las que Galicia se verá afectada por frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones, sobre todo en la mitad oeste de la comunidad gallega. Adelanta que el martes y el miércoles la probabilidad de lluvias en A Coruña será más baja, y ya a partir del jueves la concurrencia de precipitaciones volverá a ir a más. Las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época del año. Más información.