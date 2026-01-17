Xosé Antonio Touriñán y Lucía Veiga, en Fitur para presentar la estrategia turística de A Coruña

La regidora de A Coruña, Inés Rey, presentará esta semana en la Feira Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que se celebra en Madrid la nueva estrategia turística de la ciudad para este año. La acompañarán, además del concejal de Turismo, Gonzalo Castro, los actores coruñeses Xosé Antonio Touriñán y Lucía Veiga.

La alcaldesa hará dos exposiciones públicas de las apuestas turísticas de A Coruña para este año; la primera, el martes día 20 en la Casa del Lector del centro cultural Matadero, y la segunda el miércoles día 21 en el stand de Galicia dentro del recinto ferial IFEMA, ya dentro de Fitur. El Concello ha adelantado que Inés Rey hará balance de la actividad turística de 2025 en A Coruña, y destacará los resultados de hitos turísticos y culturales de los últimos doce meses "muy positivos en cuanto a turismo musical, con la mejor marca histórica en cuanto a número de eventos en el Coliseum", según señala el Gobierno local en un comunicado.

Las apuestas turísticas de A Coruña: el audiovisual y el eclipse de sol

Xosé Antonio Touriñán y Lucía Veiga acompañarán a la regidora durante la presentación de la estrategia turística de A Coruña en el centro cultural de Matadero, donde además actuará el músico coruñés Carlos Ares. Una selección de cocineros del grupo Coruña Cociña también respaldará a la alcaldesa en esta presentación. El sector audiovisual y el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 serán los principales reclamos de A Coruña para atraer visitantes, según ha avanzado el Ayuntamiento. " A Coruña será la ciudad europea en la que mejor se podrá ver este fenómeno y la ciudad se está preparando ya para esa jornada, organizando distintas actuacioines mediante una comisión de seguimiento específico que implica a distinas áreas", explica el Concello.

'Coruña Vadis': Un vídeo promocional de casi 80.000 euros

El martes en Madrid también se presentará ‘Coruña Vadis’, el nuevo cortometraje de promoción turística del Concello de A Coruña para 2026. El cómico y productor gallego Javier Veiga repite como director y protagonista, de nuevo junto a Xosé Antonio Touriñán, de la producción audiovisual que toma el relevo de ‘Ao Oeste do Noroeste’. Ambos protagonizarán esta nueva pieza audiovisual que el Concello ha contratad por 79.614,50 euros y que cambiará el western que inspiró la propuesta de 2025 por los romanos como hilo conductor de la narrativa que se exhibirá para presentar los atractivos turísticos de la ciudad de A Coruña.

Este nuevo corto se estranará en redes sociales y en YouTube el martes por la tarde. Según avanza el Concello, da continuidad al corto anterior, que según el Gobierno local "tuvo enorme repercusión nacional e internacional".

Y ya el miércoles la alcaldesa detallará en el stand de Galicia en Fitur todas las claves de la programación cultural y de ocio que será reclamo turístico de A Coruña a lo largo de este año. Su intervención será a partir de las 12.30 horas y se retransmitirá también en directo. “Tenemos una de las programaciones más ambiciosas y diferenciales del país, buscando potenciar nuestras fortalezas turísticas y aprovechando el hito del eclipse para ofrecer a la ciudadanía y a las personas visitantes experiencias únicas", prometió Inés Rey.