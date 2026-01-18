Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'amor' del cirujano coruñés Diego González Rivas

El especialista en cirugía torácica coruñés Diego González Rivas.

El especialista en cirugía torácica coruñés Diego González Rivas. / Ana Rodríguez

Antón Peruleiro

El cirujano coruñés Diego González Rivas ha sorprendido a sus seguidores en redes presentándoles a su nuevo amor. «Es la mujer perfecta», decía el médico coruñés, que destacaba alguna de sus virtudes como su inteligencia o su altura. Resulta que la nueva pareja del doctor era una robot china llamada Giovana con millones de seguidores. Una broma que hizo reír a los seguidores del popular médico.

