Si no lo leo no lo creo
El 'amor' del cirujano coruñés Diego González Rivas
Antón Peruleiro
El cirujano coruñés Diego González Rivas ha sorprendido a sus seguidores en redes presentándoles a su nuevo amor. «Es la mujer perfecta», decía el médico coruñés, que destacaba alguna de sus virtudes como su inteligencia o su altura. Resulta que la nueva pareja del doctor era una robot china llamada Giovana con millones de seguidores. Una broma que hizo reír a los seguidores del popular médico.
