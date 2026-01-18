Arranca el torneo de ajedrez en la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña

La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (Erlac) acogió este sábado el inicio del Campeonato Provincial Absoluto, organizado por la Federación Galega de Xadrez con la colaboración de Xadrez Erlac. El director del torneo es Jesús Vázquez Forno, que también es decano del centro universitario, y las partidas del juego de mesa continuarán también este domingo. Erlac llegó a un acuerdo con el café Macondo para que sus equipos pasasen a jugar con los de la fundación de la escuela universitaria, y la próxima semana la Liga Gallega vendrá a A Coruña.