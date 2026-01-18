Arranca el torneo de ajedrez en la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña
La competición está organizada por la Federación Galega de Xadrez con la colaboración de Xadrez Erlac
La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (Erlac) acogió este sábado el inicio del Campeonato Provincial Absoluto, organizado por la Federación Galega de Xadrez con la colaboración de Xadrez Erlac. El director del torneo es Jesús Vázquez Forno, que también es decano del centro universitario, y las partidas del juego de mesa continuarán también este domingo. Erlac llegó a un acuerdo con el café Macondo para que sus equipos pasasen a jugar con los de la fundación de la escuela universitaria, y la próxima semana la Liga Gallega vendrá a A Coruña.
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos