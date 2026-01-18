El Concello inicia la mejora de la red de saneamiento en Castro de Elviña y Urbanización Breogán
Las obras suponen una inversión total que ronda los 850.000 euros
El Concello de A Coruña acaba de poner en marcha las obras para mejorar la red municipal de saneamiento en los núcleos residenciales de Castro de Elviña y Urbanización Breogán. Esta actuación cuenta con un presupuesto que ronda, en conjunto, los 850.000 euros, cofinanciados por el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña dentro de su Plan de obras e servizos (POS).
La mayor parte de esta inversión se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento en las calles Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga. Se trata de travesías del núcleo de Castro de Elviña donde se renovará la red de sumideros y se dotará a la zona de una nueva red separativa para recoger las aguas pluviales, según explica el Concello en una nota informativa.
Acerca de la actuación en la Urbanización Breogán, el Gobierno local adelanta que ahí se va a instalar una nuea red de recogida de pluviales en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal. Esta medida está orientada a mejorar las infraestructuras en esta zona residencial, donde según destaca el Concello también están avanzando las obras de la nueva pista multideporte, un equipamento público promovido por el Ayuntamiento.
Aclara el Consistorio que estas dos intervenciones en ambos núcleos de población fueron adjudicadas en noviembre pasado a la empresa Construcciones Cernadas, con un importe de 667.995 euros para las obras en Castro de Elviña y de 181.546 euros para Breogán.
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos