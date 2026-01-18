Los conciertos que pasarán por el teatro Colón de A Coruña de aquí al verano

El teatro Colón de A Coruña va a ser un punto de encuentro para los seguidores de la música de autor, a juzgar por la programación que ha hecho pública el Concello de A Coruña y que incluye varios conciertos de cantautores y artistas de primer nivel. Las entradas para estos recitales ya están disponibles en el portal de Ataquilla.com y en el despacho de la plaza de Ourense.

Cantautores como Pedro Guerra o Javier Álvarez, y artistas de fama nacional e internacional entre las que destacan Diana Navarro y Silvana Estrada, o la celebración del 30 aniversario de Cuac FM con la participación de Silvia Penide y César de Centi, serán algunas de las citas destacadas.

Esta programación musical comenzará el 6 de marzo (20.30 horas) con Pedro Guerra y Javier Álvarez, juntos, sobre el escenario del teatro Colón de A Coruña. Se trata de "dos nombres esenciales de la canción de autor de los 90", según destaca el Concello en una nota informativa en la que subraya que ambos artistas "vuelven juntos al escenario para celebrar una complicidad musical única". Pedro Guerra y Javier Álvarez revisitarán temas emblemáticos de sus carreras y presentarán nuevas propuestas. "Una oportunidad irrepetible para gozar de dos voces que marcaron época", destacan desde María Pita.

La cantante malagueña Diana Navarro cantará en el teatro Colón de A Coruña el 21 de marzo (20.30 horas), un concierto de la gira “Ya no estoy sola”, con la que la artista celebra los 20 años de su carrera musical. Adelanta el Concello que será "un espectáculo que recorre copla, neocopla, zarzuela y flamenco", estilos que definen la trayectoria de la andaluza.

Y el 27 de marzo será otra fecha destacada en la programación musical del teatro Colón de A Coruña por la celebración de la gala del 30 aniversario de Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña, que ese día a las 20.30 horas celebrará sus tres décadas en funcionamiento con una gala especial. Sobre el escenario estarán rtistas locales vinculados a la emisora como Silvia Penide y César de Centi, junto a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que conmemoran también sus diez años de carrera con un nuevo disco repleto de colaboraciones.

Y por último la cantautora mexicana Silvana Estrada, gañadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, actuará el 13 de junio (21.00 horas) para presentar su álbum Vendrán suaves lluvias, una obra "íntima y luminosa que explora el renacimiento creativo tras la pérdida", según avanza el Concello coruñés.

“Queremos que A Coruña siga siendo un referente cultural, con espectáculos que combinan talento local y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional”, destaca el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, en una nota informativa del Concello.