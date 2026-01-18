De A Coruña a Bilbao pasando por Nueva York: Lucía Iglesias triunfa en la ópera

Lucía Iglesias tenía ocho años cuando entró por primera vez en una ópera. No como espectadora, sino desde dentro. Fue en el Festival Mozart de A Coruña, tras superar un casting para participar como figurante infantil en Werther. "Yo no sabía muy bien cómo funcionaba una ópera ni cuál era el proceso creativo. La conocí desde dentro y fue algo muy apasionante", recuerda. Aquel primer contacto marcó su camino para siempre. Diecisiete años después, la soprano coruñesa vuelve a Werther, pero esta vez con un rol principal y en uno de los grandes teatros líricos del país.

Este sábado 17 debutará en ABAO Bilbao Ópera interpretando a Sophie, el personaje de soprano de la obra de Massenet. "Volver a esta ópera en un teatro tan importante, cantando un rol principal, es un sueño cumplido", explica. El salto no solo es profesional, sino profundamente simbólico: "Es la misma ópera que hice con ocho años. Entonces estaba en el Coro de Niños. Ahora vuelvo cantando Sophie".

Nacida y criada en A Coruña, Iglesias dio sus primeros pasos musicales en proyectos clave de la ciudad. Tras aquella experiencia inicial, se incorporó al Coro de Niños y Jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Galicia, donde completó toda su formación coral. "Era mi manera de seguir dentro del mundo musical y de aprender lo máximo posible", señala. Aquella etapa le dejó una huella profunda. "Al final aprendes disciplina, trabajo en equipo y a estar delante de un público. Te da unas tablas que sirven para la vida", asegura la cantante. Desde entonces, su carrera ha avanzado de forma constante. Concursos internacionales, clases magistrales con grandes figuras de la lírica y actuaciones en escenarios de Italia, España y Estados Unidos han marcado su crecimiento. "Han sido 17 años de mucho trabajo, con mucha incertidumbre al principio, pero muy agradecida. No es un mundo fácil, requiere mucha constancia y mucha disciplina", afirma.

Hoy, con base en Barcelona y una agenda internacional que la llevará en los próximos meses a Madrid y Latinoamérica, mantiene un vínculo estrecho con Galicia. "Voy a A Coruña muy habitualmente. Me gustaría mucho volver a cantar en mi ciudad", reconoce. Mientras tanto, celebra este debut en Bilbao como un paso clave. "Es un teatro muy importante en España y llega en un momento muy especial de mi trayectoria", confirma.

Sobre Sophie, el personaje que ahora interpreta, destaca la intensidad del proceso. "Ha sido un trabajo muy exigente, pero también muy grato. Hemos formado un grupo humano fantástico. Ensayar así es un regalo". Para Iglesias, ese entorno de trabajo es tan importante como el nivel artístico. A quienes hoy comienzan en el Coro de la Sinfónica de Galicia, les lanza un mensaje claro. "Aunque no se dediquen profesionalmente a la música, que aprovechen esa experiencia, es única. Se aprende muchísimo y se crean amistades para toda la vida". Ella es prueba de ello. Desde A Coruña, donde descubrió la ópera, hasta Bilbao, donde ahora se consolida, el viaje de Lucía Iglesias vuelve al punto de partida para demostrar hasta dónde puede llegar una vocación bien cultivada, que hasta el momento le ha "regalado grandes momentos encima del escenario".