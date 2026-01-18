Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 18 de enero

Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes para esta jornada dominical

Concierto de la Banda Municipal en María Pita

Concierto de la Banda Municipal en María Pita / Iago López / RollerAgencia

RAC

Concierto de la Banda Municipal

12.15 horas | La Banda Municipal pone en marcha la temporada de conciertos de su ciclo de invierno, que arrancará con Irene Cerqueiro como artista invitada.

Teatro Colón | Avenida Marina, 7A

Teatro para los más pequeños

12.30 horas | La compañía Teatro del Andamio representará A nova historia da Cigarra e a Formiga, una reinvención del cuento clásico. Habrá otra representación a las 17.30 horas.

Teatro del Andamio | Alcalde Suárez Ferrín, 10

Combinación de música sinfónica y DJ

19.00 horas | Dj Symphonic es una fascinante combinación de orquesta sinfónica y Dj para interpretar todo tipo de música, de Michael Jackson a Queen, de una manera diferente.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América

