¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 18 de enero
Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes para esta jornada dominical
Concierto de la Banda Municipal
12.15 horas | La Banda Municipal pone en marcha la temporada de conciertos de su ciclo de invierno, que arrancará con Irene Cerqueiro como artista invitada.
Teatro Colón | Avenida Marina, 7A
Teatro para los más pequeños
12.30 horas | La compañía Teatro del Andamio representará A nova historia da Cigarra e a Formiga, una reinvención del cuento clásico. Habrá otra representación a las 17.30 horas.
Teatro del Andamio | Alcalde Suárez Ferrín, 10
Combinación de música sinfónica y DJ
19.00 horas | Dj Symphonic es una fascinante combinación de orquesta sinfónica y Dj para interpretar todo tipo de música, de Michael Jackson a Queen, de una manera diferente.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América
