"Respuesta abrumadora" al llamamiento del Sergas en A Coruña: más de mil voluntarios en el estudio sobre la vacuna del VRS en un día

Un total de 5.423 ciudadanos en toda Galicia respondieron, este sábado, al llamamiento del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para participar en el estudio sobre la vacuna del virus respiratorio sincitial, VRS (Sincigal), en la primera de las dos jornadas de la campaña extraordinaria organizada para alcanzar el tamaño muestral necesario. La mayor tasa de participación se alcanzó en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que concentró a una quinta parte de los participantes del día: un total de 1.181.

"La respuesta ha sido abrumadora, se superaron todas las expectativas", ha valorado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un audio remitido, este domingo, a los medios. "Es un orgullo comprobar una vez más cómo las gallegas y gallegos responden a los llamamientos de la salud pública", ha añadido.

Una enfermera administra la inyección a un participante en el estudio 'Sincigal', este sábado, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / LOC

En concreto, 1.089 personas acudieron al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) para tomar parte en el estudio Sincigal; 92, al Virxe da Xunqueira de Cee; 599, al de Ferrol; 144, al de A Mariña; 453, al de Lugo; 80, al de Monforte de Lemos; 63, al de O Barco de Valdeorras; 446, al de Ourense; 71, al de Verín; 717, al de Vigo; 417, al de Pontevedra; 189, al de O Salnés; 286, al de Barbanza; y 777, al de Santiago.

Gómez Caamaño agradeció a la ciudadanía de Galicia su "compromiso y solidaridad" y a los profesionales sanitarios la labor desempañada. La segunda de las jornadas extraordinarias de vacunación se ha celebrado este domingo, en los mismos hospitales gallegos que el día anterior.

Detalles del estudio 'Sincigal'

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada -aunque no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos-, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

Profesionales del área sanitaria de A Coruña, en el arranque de la jornada de vacunación, este sábado, en el Hospital Universitario (Chuac). / LOC

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.

Un virus que "afecta a los dos extremos de la vida"

"El VRS no es un nuevo virus que acaba de aparecer, como lo fue el SARS-CoV-2 en su momento. Se trata de un neumovirus que conocemos desde hace tiempo. Derivado de que, durante la pandemia de covid, por necesidad, se mejoró mucho la capacidad diagnóstica, ahora podemos llegar a él y detectarlo de manera más directa y real en la práctica clínica habitual. Sabíamos que era un virus que afecta a los dos extremos de la vida: el que causaba el mayor número de ingresos en los lactantes, pero que también impactaba mucho en la gente mayor y con patología. Ahora, tenemos la fotografía que nos permite encontrarlo y diagnosticar a los pacientes cuando vienen al hospital", expone el doctor Pedro Marcos Rodríguez, jefe de Neumología del área sanitaria de A Coruña y Cee, acerca de un virus que, insiste, "lleva dando problemas durante mucho tiempo", por lo que "ya se trabajó, durante mucho tiempo también, en el diseño de estrategias para atenuarlo".

Doble línea de trabajo

"Se trabajó en dos líneas: el uso de anticuerpos monoclonales, que es lo que se emplea en los recién nacidos (aquí comenzamos a administrarlos hace ya unos años), y la vacunación", prosigue el jefe de Neumología de la demarcación sanitaria coruñesa, quien, con respecto a esta segunda línea de trabajo, especifica que "hay vacunas aprobadas en la Unión Europea (UE) desde hace años, con los estudios previos de validación y que han demostrado su eficacia".

El doctor Pedro Marcos Rodríguez considera que Sincigal es un estudio "con un planteamiento muy bien diseñado".

A partir de ahí, se han derivado indicaciones para determinadas patologías. En el área de Neumología, por ejemplo, en pacientes con EPOC, la vacunación frente al VRS está ya recomendada. Por tanto, Sincigal no es un estudio clínico al uso, en el sentido de comparar una cosa frente a otra ni mucho menos de hacer de 'conejillos de indias', algo que me preguntan muchos pacientes. Se trata de ver si una estrategia poblacional de vacunación puede impactar a nivel de salud medido, por ejemplo, en este caso, por uso de recursos hospitalarios: asistencias a Atención Primaria, a Urgencias e ingresos", explica.

El doctor Pedro Marcos Rodríguez, jefe de Neumología del Chuac de A Coruña. / Carlos Pardellas

El doctor Marcos Rodríguez considera que Sincigal es un estudio "con un planteamiento muy bien diseñado". "A una parte de los ciudadanos convocados les tocará vacunarse y a otra no. Después, se les hará un seguimiento y, a nivel poblacional, se verá cómo impactaría si tuviésemos una estrategia de vacunación para esos pacientes frente a este virus", añade el jefe de Neumología del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de detallar cómo está repercutiendo el VRS en las hospitalizaciones en el Chuac, en los últimos días.

Datos de positivos e ingresados en el Chuac

"Este viernes, había 16 pacientes hospitalizados con diagnóstico de una infección por el VRS. Comparados con los 47 que había de gripe, son menos. Pero es un número, también, a tener en cuenta. De esos 16, cinco eran pacientes pediátricos, y el resto, adultos. Por tanto, este virus impacta más en adultos. De hecho, de 50 pacientes que tenemos ingresados en Neumología, cuatro lo tienen. Se mantiene ese doble perfil, pero afecta más a la gente mayor", reitera el jefe de esa especialidad en la demarcación sanitaria coruñesa.

"En la última semana, salieron casi 70 positivos en VRS [en en Chuac] y, más del 65%, fueron en mayores de 60 años. Tiene un impacto clínico real, que afecta a dos extremos de la vida pero que, quizás, ahora repercute ya menos en los niños por toda la estrategia preventiva previa. En Neumología lo vemos. Al final, en número global de pacientes tenemos un porcentaje alto, que afecta, muy especialmente, a los pacientes con patología respiratoria: con EPOC, asma, fibrosis pulmonar o trasplante pulmonar, que tienen más facilidad de que una infección por este virus les dé problemas, de modo que no quede más remedio que ingresarlos", resalta el doctor Pedro Marcos Rodríguez, jefe de Neumología del área sanitaria coruñesa

"El VRS ha dejado de ser un virus invisible, puesto que ya somos capaces de encontrarlo. Tenemos una estrategia preventiva realmente integral, porque va desde la vacunación en adultos (también se habla de la vacunación en la embarazada, y de la protección directa del lactante). Esto nos anticipa el cómo debe ser la medicina del futuro: preventiva, poblacional y basada en riesgos. Además, prevenir el VRS no es solo evitar infecciones, sino que tiene un impacto organizativo. Es una medida de gestión sanitaria, que se traduce en menos ingresos, menor estancia hospitalaria, menos visitas a Urgencias... Mejor uso de recursos sanitarios, en definitiva. Y es un ejemplo, también, de ver la medicina de una manera transversal. En este caso, participamos desde la Salud Pública, con la Pediatría, la Neumología o la Atención Primaria", resalta, antes de hacer hincapié:

"El VRS ya no es un virus invisible"

"El VRS ha dejado de ser un virus invisible, puesto que ya somos capaces de encontrarlo. Tenemos una estrategia preventiva realmente integral, porque va desde la vacunación en adultos (también se habla de la vacunación en la embarazada, y de la protección directa del lactante). Esto nos anticipa el cómo debe ser la medicina del futuro: preventiva, poblacional y basada en riesgos. Además, prevenir el VRS no es solo evitar infecciones, sino que tiene un impacto organizativo. Es una medida de gestión sanitaria, que se traduce en menos ingresos, menor estancia hospitalaria, menos visitas a Urgencias... Mejor uso de recursos sanitarios, en definitiva. Y es un ejemplo, también, de ver la medicina de una manera transversal. En este caso, participamos desde la Salud Pública, con la Pediatría, la Neumología o la Atención Primaria", subraya el doctor Marcos Rodríguez, quien, "ya a nivel más particular, como responsable del Servicio de Neumología", incide en que "en adultos, el VRS ya es un problema respiratorio de primer nivel". "Y ahí estamos, tanto para apoyar en la prevención, como para colaborar en el diagnóstico y el tratamiento que sean necesarios", finaliza.