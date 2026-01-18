Yelmo vende sus últimos tickets en Espacio Coruña

La ciudad perdió este domingo uno de sus últimos cines. Después de que las proyectores de las salas del Centro Comercial Los Rosales se apagasen para siempre en 2023, los Cines Yelmo, en Espacio Coruña, proyectó ayer las últimas imágenes de su historia, que empezó en 2009. En A Coruña solo quedan, fuera de salas alternativas, los espacios de Cantones y Marineda.

Como ya publicó este diario, la clausura deja sin empleo a las catorce personas que conformaban el personal de las salas, que seguirán trabajando hasta el día 31 de enero para recoger el espacio y preparar los enseres para su traslado a la sede central de la empresa, en Madrid. La firma reabrirá en A Coruña en el espacio Breogán Park cuando este se inaugure, pero la plantilla recibirá indemnización por despido sin posibilidad de reubicarse.