Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en CórdobaProtesta de pescadores en A CoruñaLas comparsas calientan motores para el CarnavalCambio en las oposiciones para los interinosEl fichaje de Riki por el Deportivo
instagramlinkedin

Acuerdo para levantar el paro que siguieron este lunes los pescadores de A Coruña: el Estado acepta rebajar restricciones

El Ministerio de Pesca se ha comprometido a no considerar infracciones errores en el pesaje de capturas de menos de 50 kilos, y eliminar las demoras de horas antes de entrar en el puerto

Concentración en O Parrote por el parón de la flota pesquera

Concentración en O Parrote por el parón de la flota pesquera

Casteleiro

Enrique Carballo

En la mañana de este lunes, veintenas de pescadores de cofradías de toda la costa de A Coruña se concentraron en O Parrote para protestar contra el nuevo Reglamento de Control desarrollado por la Unión Europea, que impone a los pescadores nuevas obligaciones como pesar en la propia mar todas las capturas que realicen (y afrontar multas si se equivocan) o esperar horas antes de entrar en puerto. Los pescadores y la lonja hicieron un paro durante todo el día, y el sector había amenazado conque se prolongase de manera indefinida, pero, según Amalia González, vicepresidenta tercera de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la tarde de este lunes se ha llegado a un acuerdo con el Estado y mañana los barcos volverán a faenar.

De acuerdo con una comunicación firmada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Confederación Española de Pesca, se han relajado las dos principales restricciones que criticaba el sector. Este protestaba por el "kilo cero", es decir, que se tuviesen que pesar todas las especies, incluso con capturas muy pequeñas. La Secretaría General de Pesca se ha comprometido a emitir una resolución "para establecer que los errores u omisiones" de estimaciones con capturas de menos de 50 kilos "no constituyan una infracción", siempre y cuando la declaración de desembarque "recoja la cifra correcta de cantidades por especie". Además, España pedirá a la Comisión Europea que presente una propuesta para modificar el reglamento de control de manera que los errores en anotaciones, si hay menos de 50 kilos por especie, no supongan un incumplimiento, ni una infracción grave.

Concentración de pescadores en O Parrote en protesta por el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea

Concentración de pescadores en O Parrote en protesta por el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea

Ver galería

Concentración de pescadores en O Parrote en protesta por el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea / Casteleiro

El Estado también establecerá que "no será necesario avisar con cuatro horas de antelación" para evitar en puerto, otro punto que causaba las protestas de los pescadores, "para evitar esperas innecesarias", si bien se mantiene en algunos supuestos concretos. La obligación de facilitar información de las capturas en cada lance de pesca "se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  6. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  7. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
  8. Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

Acuerdo para levantar el paro que siguieron este lunes los pescadores de A Coruña: el Estado acepta rebajar restricciones

Acuerdo para levantar el paro que siguieron este lunes los pescadores de A Coruña: el Estado acepta rebajar restricciones

Pescadores de toda la provincia de A Coruña protestan en O Parrote contra la norma que los convierte "en oficinas andantes"

Pescadores de toda la provincia de A Coruña protestan en O Parrote contra la norma que los convierte "en oficinas andantes"

El concurso Picadillo ya tiene ganadores: unas albóndigas, un caldo y un ssam de raya

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

A Coruña adquiere nueve camiones para recogida lateral de la basura

La Xunta da luz verde al acuerdo de descentralización de los estudios de Medicina

La Xunta da luz verde al acuerdo de descentralización de los estudios de Medicina

El concursante coruñés de Operación Triunfo Tinho actuará en Riazor antes del partido y en el descanso del Deportivo - Racing de Santander

El concursante coruñés de Operación Triunfo Tinho actuará en Riazor antes del partido y en el descanso del Deportivo - Racing de Santander

El transporte interurbano registra un nueva jornada de huelga, con amplio seguimiento

El transporte interurbano registra un nueva jornada de huelga, con amplio seguimiento
Tracking Pixel Contents