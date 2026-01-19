Acuerdo para levantar el paro que siguieron este lunes los pescadores de A Coruña: el Estado acepta rebajar restricciones
El Ministerio de Pesca se ha comprometido a no considerar infracciones errores en el pesaje de capturas de menos de 50 kilos, y eliminar las demoras de horas antes de entrar en el puerto
En la mañana de este lunes, veintenas de pescadores de cofradías de toda la costa de A Coruña se concentraron en O Parrote para protestar contra el nuevo Reglamento de Control desarrollado por la Unión Europea, que impone a los pescadores nuevas obligaciones como pesar en la propia mar todas las capturas que realicen (y afrontar multas si se equivocan) o esperar horas antes de entrar en puerto. Los pescadores y la lonja hicieron un paro durante todo el día, y el sector había amenazado conque se prolongase de manera indefinida, pero, según Amalia González, vicepresidenta tercera de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la tarde de este lunes se ha llegado a un acuerdo con el Estado y mañana los barcos volverán a faenar.
De acuerdo con una comunicación firmada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Confederación Española de Pesca, se han relajado las dos principales restricciones que criticaba el sector. Este protestaba por el "kilo cero", es decir, que se tuviesen que pesar todas las especies, incluso con capturas muy pequeñas. La Secretaría General de Pesca se ha comprometido a emitir una resolución "para establecer que los errores u omisiones" de estimaciones con capturas de menos de 50 kilos "no constituyan una infracción", siempre y cuando la declaración de desembarque "recoja la cifra correcta de cantidades por especie". Además, España pedirá a la Comisión Europea que presente una propuesta para modificar el reglamento de control de manera que los errores en anotaciones, si hay menos de 50 kilos por especie, no supongan un incumplimiento, ni una infracción grave.
El Estado también establecerá que "no será necesario avisar con cuatro horas de antelación" para evitar en puerto, otro punto que causaba las protestas de los pescadores, "para evitar esperas innecesarias", si bien se mantiene en algunos supuestos concretos. La obligación de facilitar información de las capturas en cada lance de pesca "se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque".
