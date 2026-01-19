Las comparsas de A Coruña calientan motores para el Carnaval 2026: "Creo que vamos a ver mucho disfraz de Trump"

Queda menos de un mes y la Comparsa Pantaleón ha doblado los ensayos con la vista puesta en el tradicional concurso de música y letra del próximo 7 de febrero. "Desde septiembre empezamos a preparar todo, los ensayos arrancan en noviembre y en enero ensayamos dos días, sábados y domingos. No es tan fácil cómo parece", cuenta Copi Roque, su presidenta.

En su local de la calle Barcelona, ensayan durante un par de horas las canciones y la coreografía del desfile. "La letra y la temática es sorpresa, pero nos gustan los temas más generales, no voy a decir a nivel mundial, que queda muy chulo", dice entre risas Copi.

La presidenta de la comparsa destaca el buen ambiente de lo que define como "un grupo de amigos" que se toma una caña después de cada ensayo y que hace planes el resto del año. Lo que sí lamenta es la falta de relevo generacional: "La media de edad, por desgracia, es bastante alta. A la gente joven le gusta la fiesta, pero si estás en una comparsa tienes una serie de responsabilidades", explica. Aunque han propuesto hacer concursos en colegios e institutos, por el momento la idea no ha fraguado.

"Nos gustan los disfraces originales"

Ensayo de Amigos da Xoldra / Cedida

En la comparsa Amigos da Xoldra también comienzan los preparativos en septiembre. Tras decidir la canción y la temática, llega el turno de la modista: "La avisamos para que nos venga a hacer los trajes porque nos gustan que sean originales. Alguna vez hemos llevado comprados, pero tuneados por nosotros", explica su vicepresidente, Miguel Ángel Reimúndez.

Para la letra cuenta que todos aportan y que este año intentan escapar del tema político: "Aquí hay gente de izquierdas, de derechas y de centro. Intentamos escapar un poco de eso, pero es muy difícil porque los políticos que tenemos nos lo ponen muy fácil", comenta entre risas.

Aunque tampoco desvela la temática de este año, da alguna pista: "Llevamos una letra más de cachondeo y otra más reivindicativa donde hablamos de la situación que hay ahora en el mundo". La coreografía también será clave, pero Miguel Ángel explica que se adapta a todos sus integrantes: "Hay gente de todas las edades (de niños a mayores) así que hacemos que sean sencillas".

"El Carnaval tiene una parte reivindicativa"

Homenaje a Os Maracos en Monte Alto / Casteleiro / Roller Agencia

La Comparsa de Os Maracos lleva ensayanado cada año desde 1983. "El primer año la temática era el aborto", recuerda su presidente, Romualdo Irijoa. La formación nació ligada al Partido Comunista y sus canciones siempre son reivindicativas: "Este año se hablará de Trump, del auge de la ultraderecha o de Palestina", avanza sobre alguno de los temas candentes de la actualidad.

El presidente de Estados Unidos apunta a ser además uno de los grandes protagonistas de las fiestas: "Creo que vamos a ver mucho disfraz de Trump", apuesta Romualdo. El presidente de Os Maracos señala que "el Carnaval tiene una parte reivindicativa" y recuerda que "estuvo prohibido durante el franquismo".

Los miembros de la comparsa, que entró en el 'paseo de la fama' del Entroido coruñés el pasado año, se reúnen cada semana, martes y viernes, para ensayar y disfrutar en su local situado en el muelle de San Diego: "Al acabar aprovechamos para tomar algo allí y disfrutar de unos pinchos".