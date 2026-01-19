El concurso Picadillo ya tiene ganadores: unas albóndigas, una sinfonía y un ssam de raya

A Coruña ya conoce las tapas que definen la excelencia de sus barras tras el veredicto del jurado y el público en los Premios Picadillo. Entre las 25 propuestas que abarcaba el jurado, presidido, como es tradición, por la nieta de Picadillo, el Bar 23 se alzó con el premio al Recetario Picadillo gracias a sus albóndigas con salsa de almendra, una receta que rescata la esencia de la cocina de siempre, que tenía un precio de 4 euros. En el apartado de innovación, La Sinfonía conquistó el primer puesto con su Dry Caldini, una propuesta que fusiona técnica y creatividad en formato pequeño. Esta propuesta de la calle Franja, 25, estaba a disposición del público por 4 euros.

La emoción subió de tono con la entrega del premio a la Mejor Tapa por Votación Popular. Rosa, de Bodega Órdenes, recogió el galardón por su Ssam de raya en salsa salpicón y crujiente de pulpo. "Es el mejor reconocimiento, el que más gusta porque premia el trabajo diario con los clientes", señala la responsable del local tras tres años de participación en el certamen. Aunque no era su primera participación, sí fue la primera vez que lograron un galardón, algo que calificó como "un impulso para seguir trabajando". Rosa también señaló que el cambio de fechas, con el concurso celebrado en pleno periodo navideño, condicionó la afluencia de público. Aun así, aseguró que la respuesta fue buena y confió en que el reconocimiento se traduzca ahora en más visitas al local.

En la categoría creativa, el bar El Gato con Copas logró llegar a la final con una propuesta titulada Galicia en tres bocados. Jose, uno de sus responsables, explicó que la tapa planteaba "un viaje entre varias culturas", con referencias a la India, Hong Kong y Galicia. Para el equipo, alcanzar la final ya supuso un premio al esfuerzo. "Llegar hasta aquí es el reconocimiento al trabajo", afirma. La acogida del público fue positiva, con clientes que "repetían la experiencia", aunque también coincidieron en que las fechas navideñas redujeron el tránsito habitual. Desde El Gato con Copas valoraron de forma muy positiva el formato del concurso y confirmaron su intención de volver a presentarse en próximas ediciones. "Nos ha gustado mucho cómo está planteado", señala Jose.

La alcaldesa, Inés Rey, quiso poner en valor el papel de la gastronomía como "elemento de identidad y memoria colectiva", además de subrayar el carácter social del concurso. Recordó la importancia de estos premios como espacio de encuentro, agradeció la implicación de participantes y organizadores y tuvo palabras de reconocimiento para todas las personas que sostienen el sector de la alimentación, desde cocineros hasta productores. En su intervención destacó que Picadillo representa "una forma de entender la cocina desde la tradición, la creatividad y el cuidado del producto", y defendió el concurso como una gran familia que crece edición tras edición.

La alcaldesa cerró el acto con un elogio a la "gran familia" de la hostelería local. Los cocineros y profesionales del sector demostraron, un año más, que A Coruña es el destino ideal para quienes buscan el mejor producto con un toque de autor.