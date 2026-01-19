A Coruña adquiere nueve camiones para recogida lateral de la basura
Invertirá en la compra 2,8 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation
El servicio de recogida de basura de A Coruña contará en breve con nueve camiones que recogerán los contenedores por un lateral, en lugar de por su parte trasera, como hacen los vehículos actuales del Concello. La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes la adjudicación de la compra de los camiones a la empresa Volvo Trucks por un valor de 2,8 millones de euros, cantidad que será financiada por los fondos europeos Next Generation.
Los nuevos vehículos podrán ser utilizados para la recogida y transporte de residuos que se hayan vertido por separado, así como para bioresiduos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en esta actividad, ya que los camiones disponibles hasta ahora no pueden vaciar algunos de los contenedores.
La adjudicación a Volvo Trucks fue decidida porque la empresa incrementó en dos años el periodo de garantía fijado en la licitación, que era de tres años, así como porque todos los camiones ofertados son del mismo modelo y son de tecnología diésel.
La compra de estos vehículos se suma a otras actuaciones puestas en marcha por el Concello en los últimos meses en esta campo, como la implantación del quinto contenedor y la licitación del nuevo contrato de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.
