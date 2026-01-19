Dos detenidos por el atraco con violencia a un taxista de madrugada en Monte Alto

Dos personas han sido detenidas en las últimas horas acusados del atraco a un taxista en la madrugada del viernes en la avenida de Hércules, en Monte Alto. La Policía Nacional los detuvo poco después de que sobre las 3.30 horas el conductor de un taxi sufriese una agresión por parte de dos clientes que se negaron a pagar al llegar a su destino y conocer el importe de la carrera, desde plaza de España al Mercado de Monte Alto. “Recibió un fuerte golpe en la sien por parte del pasajero que viajaba en el asiento trasero (…), al que siguieron otras agresiones por parte de los dos ocupantes para hacerse con el dinero que portaba la víctima”, explica el informe policial.

Tras recibir los primeros golpes, el taxista intentó abandonar el vehículo y consiguió sacar medio cuerpo fuera, todavía con el cinturón de seguridad abrochado, mientras uno de los agresores salía del taxi para continuar propinándole patadas.

Finalmente, ambos ladrones lograron sustraerle 400 euros y abandonaron el lugar dejando en la vía pública al taxista herido, que fue auxiliado por varios vecinos. Tras ser atendido por una ambulancia en el lugar, la víctima manifestó a los agentes que poseía cámaras en el vehículo con grabaciones de lo ocurrido.

La Policía Nacional localizó a los presuntos autores del robo con el dinero sustraído en una calle próxima, a la altura de Don Baltasar Pardal Vidal. Ambos fueron puestos el sábado 17 a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.