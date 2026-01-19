Juan Luis Arévalo, médico trasplantado hace casi 30 años de corazón y riñón en A Coruña: "La parte emocional es la más compleja"

"Gratitud" es la palabra que más repite el doctor Juan Luis Arévalo (Cáceres, 1954), facultativo del área de la Medicina Preventiva, residente en A Coruña, al referirse a los "donantes de órganos y a sus familiares", pero también al hablar de su mujer, a quien define como "un ángel" que le "guió" y "sostuvo" durante todo el "complejo" proceso físico y emocional que siguió a su doble trasplante de corazón y riñón. Una intervención llevada a cabo en el Hospital Universitario coruñés, hace ya casi tres décadas, "en noviembre de 1997", después de haber sufrido un "infarto masivo" que "a punto estuvo" de costarle la vida con solo 43 años.

"Tuve la mala pata de tener un infarto masivo, pero al mismo tiempo tuve la suerte de haber caído en el mejor sitio donde podía estar y en manos de un equipo médico bestial", reivindica el doctor Arévalo, en referencia a los profesionales del área de Cardiología y Cirugía Cardíaca del centro hospitalario coruñés, "encabezada", en aquel momento, por "los doctores Alfonso Castro Beiras y Alberto Juffé", hacia quienes no escatima elogios. Tampoco lo hace al recordar al donante y, "sobre todo, a sus familiares", que en momento dolorosísimo dijeron "sí" a la donación. "Me han regalado ya 28 años y dos meses de vida", recalca.

"Mi gran fortuna fue venirme a estudiar Medicina a Galicia, quedarme a trabajar aquí, casarme con mi mujer y que el infarto me diese en A Coruña, donde había (y hay) unos especialistas formidables. Si en aquel momento hubiese estado en mi tierra, Extremadura, probablemente, no lo hubiese contado", incide, al rememorar una experiencia que transformó profundamente su "manera de entender la medicina y la vida", y que ahora recoge en Trasplantado, un libro escrito en primera persona, tras más de tres años de trabajo, y que presentará, el próximo 6 de febrero, a las 19.30 horas, en el Aula Magna del Colegio Oficial de Médicos.

"Gratitud" y "conciencia del presente"

"Pasé nueve días en Cuidados Intensivos (UCI), bajo medidas de soporte vital, hasta que el trasplante se convirtió en mi única alternativa para sobrevivir. Por suerte, todo fue muy rápido, y pronto apareció un donante. De entrada, me iban a trasplantar solo el corazón, pero al haber sufrido un fallo cardíaco 'masivo', una especialista del hospital -la doctora Chao, a quien conocí hace poco y estaré eternamente agradecido-, intervino para sugerir que, en la misma cirugía, me pusiesen también un nuevo riñón porque sino, 'en un par de años', me estarían 'trasplantando de nuevo'", relata el doctor Arévalo, quien, sin ánimo de hacer spoiler, anticipa que Trasplantado recorre su estancia en la UCI, el proceso de recuperación y su vida actual, marcada, hace hincapié, por "la gratitud" y la "conciencia del presente".

Un "refugio" en la literatura médica y la investigación

"Tras una experiencia vital como el doble trasplante al que me sometí, la recuperación emocional es la más compleja. Requiere mucha pausa. Yo me refugié mucho en la lectura, sobre todo, en la literatura médica y en la investigación", señala el doctor Arévalo, quien afirma que, cuando los especialistas del Hospital Universitario [entonces Juan Canalejo] le dijeron que se podía "morir en cualquier momento", lejos de amedrentarse, sintió "un enorme agradecimiento por todo lo que había vivido".

"Al escribirTrasplantado y revivir todo aquello me sentí más vivo que nunca, y esa sensación me sigue acompañando hoy”, destaca el autor de un libro que nace "con un cuerpo al límite, un corazón que se apagaba y una mente que se negaba a rendirse”, y donde el doctor Arévalo reflexiona sobre "cómo llegar a perfeccionar el poder de la mente" para "transitar del límite al renacer”.

“Comparto mi historia para inspirar a otros a descubrir que siempre es posible renacer desde el límite, cuando la mente, el amor y la conciencia trabajan juntos”, sostiene este facultativo, acerca de este "primer volumen" -al que seguirán otros cuatro más, avanza, "ya de autoayuda"- que define como "un viaje vital" donde se entrelazan "ciencia, experiencia y espiritualidad".