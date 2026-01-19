¿Cuándo es el martes de Carnaval y en qué concellos del área de A Coruña es festivo?

El calendario avanza y en plena cuesta de enero A Coruña deja atrás las fiestas de Navidad y Reyes para fijar ya el próximo objetivo: ¿cuándo llega el siguiente festivo?. La ciudad ha iniciado el mes de enero capeando temporal tras temporal y ahora, en pleno ecuador del primer mes de 2026, todavía con medio invierno por delante y con un largo semestre de espera hasta las vacaciones de verano, la cuenta atrás para el siguiente día no laborable marca para muchos coruñeses el día a día, con la vista puesta en el almanaque.

Para quienes inician el año ávidos de un día extra de descanso y sobre todo para los más carnavaleros, el Entroido es siempre sinónimo de ocio y para la mayoría también de diversión y encuentros, ya sean con disfraces o alrededor de una mesa para degustar los platos y dulces típicos de la época. ¿Cuánto falta para ese momento de celebración?. La cuenta atrás para la temporada de disfraces, cocidos y filloas está en marcha y sobran los dedos de una mano para contar las semanas que restan hasta llegar al martes de Carnaval, que este año cae a 17 de febrero.

En A Coruña ese día, el martes de Entroido, es el día grande de los choqueiros y tradicionalmente ha sido festivo local; también lo será en este 2026 que acabamos de estrenar, así que si trabajas en A Coruña has de saber que ese día es no laborable en la ciudad. ¿Y en qué otros concellos del área coruñesa es festivo el martes de Carnaval? La movilidad geográfica y laboral en un entorno metropolitano como el coruñés hace que multitud de personas se desplacen a diario a otros municipios de la comarca para trabajar o realizar gestiones o compras, y esta coyuntura hace que cobre relevancia saber dónde es laborable y dónde no un día tan señalado, así que merece la pena echar un vistazo al calendario laboral de los ayuntamientos del entorno de A Coruña para averiguar en cuáles es festivo el martes de carnaval. Y la respuesta, sencilla, quizá no sorprenda: en todos los concellos del área de influencia de A Coruña es festivo el martes de Carnaval.

Abegondo, Arteixo, A Laracha, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo, Oleiros, Sada y hasta Miño, Paderne, Oza-Cesuras, Curtis o Aranga figuran entre los municipios que eligen este día como festivo local, así que este 17 de febrero será no laborable en la totalidad de los ayuntamientos limítrofes con A Coruña y también en los de los siguientes cinturones de proximidad con la ciudad. A continuación recogemos la lista de los concellos cercanos a A Coruña donde el martes de Entroido es festivo local:

Abegondo

Arteixo

A Laracha

Bergondo

Betanzos

Cambre

Carral

Cerceda

Culleredo

Oleiros

Sada

Miño

Paderne

Oza-Cesuras

Curtis

Aranga

Un festivo para hacer puente

El martes de Carnaval, 17 de febrero, será el segundo festivo del año en A Coruña y en todos estos concellos de la lista --el primero fue el día de Reyes-- y va a ser el segundo que puede dar lugar a un puente para quienes estén en condiciones de disponer de un día libre para disfrutarlo ese lunes, el 16 de febrero, y poder juntarlo al fin de semana previo y al martes que figura en rojo en el calendario, con el fin de sumar así cuatro días libres, contanto con el sábado y el domingo anteriores. Lo mismo ocurrió con el festivo del 6 de enero, ya que también cayó en martes, así que resultó idóneo para poder montar un puente a quienes estuvieran en circunstancias de poder aprovecharlo.

El calendario laboral de A Coruña para 2026 reserva todavía otros festivos que también se prestarán para poder alargar esos días no laborables en caso de poder juntarles otra jornada que, aunque sea laborable, sea susceptible de libranza para las personas trabajadoras que puedan disponer de días sueltos a mayores de sus vacaciones o libranzas prestablecidas. Consulta aquí cómo coinciden el resto de festivos locales en A Coruña y cuáles se prestarán para poder hacer puente.

La cuenta atrás para el Carnaval en A Coruña

Los más carnavaleros ya están con la previa del Carnaval desde que acabó el Entroido de 2025. Centenares de coruñeses que cada año repiten en las comparsas y en los concursos de disfraces o en el desfile de choqueiros ya tienen marcado el carnaval en sus calendarios con doce meses de antelación y, a medida que avanzan las semanas, van dando forma a sus ideas y propuestas de disfraces, bailes, maquillajes y coreografías para la siguiente cita con las calles de A Coruña, muy concurridas siempre que llegan las fiestas carnavaleras. En esta cuenta atrás hasta mediados de febrero, que es cuando estalla la celebración más irreverente y colorista del año, hay varias fechas marcadas en el programa de actividades del carnaval coruñés. La primera, el sábado 7 de febrero, con el certamen de comparsas, y la segunda, el sábado 14 de febrero con el desfile de carrozas y disfraces. Ambas citas son ya clásicas en el Entroido de A Coruña y centenares de coruñeses de todas las edades ultiman sus mejores galas para esas fechas, mientras los escaparates empiezan a exhibir complementos y artículos de disfraz, al tiempo que los establecimientos de alimentación y negocios de hostelería se preparan para la temporada de cocidos y lacón con grelos. Una auténtica partitura de color y sabor, en suma, para acompañar a las rompedoras melodías que llegarán con las caretas y pelucas de la fiesta más alocada del año. Y ya falta menos...