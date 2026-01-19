Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

Los sindicatos CCOO, UGT y CIG continuarán el paro este martes y viernes, y amenazan con convertirlo en indefinido el 2 de febrero si no hay acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los conductores

Dársenas vacías en la estación de buses de A Coruña, en la mañana de este lunes.

Dársenas vacías en la estación de buses de A Coruña, en la mañana de este lunes.

Enrique Carballo

Este lunes, 19 de enero, la estación de buses de A Coruña volvió a quedar vacía. Los sindicatos CIG, UGT y CCOO protagonizaron una nueva jornada de la huelga intermitente que llevan realizando los buses interurbanos de la provincia desde diciembre para pedir mejoras en las condicionales laborales, y, al igual que en días pasados, los servicios mínimos no se cumplieron. De acuerdo con fuentes de la Xunta, el grado de cumplimiento de estos servicios esenciales en el transporte de viajeros por carretera fue del 28% hasta las 09.00 horas, y del 59% en los referidos al transporte escolar, a datos de las 10.00 horas.

La huelga, que no afecta a los buses urbanos de A Coruña porque se rigen por otro convenio, continuará este martes y el viernes, y, si no hay acuerdo, se convertirá en indefinida el 2 de febrero. Los sindicatos piden renovar el convenio con mejores condiciones laborales y denuncian jornadas largas, con extensos tiempos muertos esperando entre servicios que dificultan la conciliación.

