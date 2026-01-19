Pescadores de toda la provincia de A Coruña protestan en O Parrote contra la norma que los convierte "en oficinas andantes"

El paseo de O Parrote, en A Coruña, resonó en la mediodía de este lunes con los pasos de decenas de pescadores de las cofradías de toda la provincia, y una veintena de barcos y lanchas de la flota artesanal recorrieron las aguas cercanas, dando bocinazos, mientras las bengalas iluminaban de rojo la estatua de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, y el humo la cubría. La flota coruñesa, como la de toda España, paró este lunes en protesta por el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea, que, según explica el patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, "nos convierte en oficinas andantes a barcos de una y dos personas".

Concentración de pescadores en O Parrote en protesta por el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea / Casteleiro

Las dos principales protestas de los marineros son la norma del kilo cero, que obliga a pesar en el barco cualquier captura de una especie, con multas de 3.000 euros en caso de sobrepasar un margen de error del 20%, y la obligación de avisar con cuatro horas de antelación antes de entrar a puerto. "Pedimos que nos dejen trabajar, que no nos sigan recortando": cada vez nos exigen más y nos recortan en servicios", insistió Chacartegui, que se manifestaba desde tierra mientras el patrón mayor de A Coruña, Javier Mariñas, lo hacía desde uno de los barcos concentrados ante el muelle, y en el lugar protestaban miembros de otras cofradías como Barrallobre, Lorbé, Sada, Corcubión, Sada, Laxe, Malpica o Corme. "Los que no están aquí, están en Madrid apoyando a los compañeros" que intentan un cambio de rumbo en negociaciones por el Estado, señala el patrón mayor, que considera que "tendríamos que llevar una embarcación auxiliar con un oficinista para llevar todo lo que nos exigen: en Ferrol no hay ningún barco con tres tripulantes, somos un patrón y un marinero".

Barcos en la protesta de O Parrote. / Casteleiro

"En el mar, cómo vas a estar pesando cuanto pescado entra a bordo, con tan poco porcentaje de error", añade Roberto Vidal, patrón mayor de Corme. Según indica, un barco que entró a puerto en Burela con doce especies hace poco las tenía todas mal pesadas, y habría recibido 36.000 euros de multa si se le aplicase el reglamento. "Hemos sido engañados, esta normativa la protestamos en el 2021, eera por geolocalizaciones, cámaras a bordo, que iban a sacar el diario de papel por el electrónico... Pero en ningún momento nos contaron que iba a haberr kilo cero, que íbamos a estar cuatro horas en la mar antes de llegar a tierra: nos lo han metido sin previo aviso", resume. En su cofradía, explica, trabajan a quince minutos de los muelles, y en invierno el tiempo puede complicarse y obligar a regresar. "Si tienes pesca a bordo no no puedes, tienes que esperar las cuatro horas", protesta Vidal, que consdiera que esto es "para eliminar la flota". Si no hay un acuerdo "la huelga es indefinida", insiste el patrón mayor, que señala que ante O Parrote se concentraron .

Amalia González, de Camariñas, es vicepresidenta tercera de la Federación Nacional del sector, que se reúne esta tarde con el Estado para pedir "que cambien estas dos normas del kilo cero y la previa de cuatro horas, porque es inviable para la flota; intentamos que sea a media hora". Y el paro, insiste, es "indefinido hasta que no atiendan a razones, porque esto es inviable para grandes y pequeños". Y Marcos, pescador de esa misma villa desde los 47 años, lleva "desde los nueve en el barco" y define el nuevo reglamento como "absurdo, para ponernos multas nada más". "Tienes que avisar cuatro horas antes de llegar a tierra, y nosotros trabajamos a media hora del puerto, tienes que estar tres horas y media en el muelle sin poder entrar: si pescas un kilo, llegas a tierra y pesa 1,22 kilos ya estás multado", protesta. Según afirma, se han hecho pruebas de pesajes en el mar con un kilo de azúcar y la medida "va desde cuatro kilos a 600 gramos, ¿qué le metes?".

Apoyo del BNG

En la manifestación estuvo el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, así como cargos del BNG, entre ellos el portavoz del grupo municipal, Francisco Jorquera. También el diputado del Bloque por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, que manifestó su “apoyo” a la pesca. “El BNG lleva dos años registrando iniciativas poniendo en evidencia que este reglamento no se ajusta a las características de la pesca en nuestro país”, afirmó, y es “gravemente lesivo para nuestros intereses”.

Rego critica que “no distinga la flota artesanal de la industrial”, y no tenga en cuenta, al imponer exigencias a los barcos, criterios “racionales” como el número de tripulantes o el tipo de artes. Las normas, afirma, están diseñadas “por alguien que no conoce las características de nuestra pesca” y de una flota artesanal que opera muy cerca de la costa, con una entrada en puerto que “desde luego no se puede prever cuándo se va a hacer, entre otras cuestiones por razones de carácter meteorológico”. “Lo que reclamamos al Gobierno, con iniciativas que registramos nuevamente, es una flexibilización de las condiciones, y entretanto no se produzca por medio del diálogo y acuerdo con el sector pesquero, que se haga una moratoria del reglamento”.