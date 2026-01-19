Estas son las tapas ganadoras del Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña

A Coruña ya conoce las tapas que definen la excelencia de sus barras tras el veredicto del jurado y el público en los Premios Picadillo. Las albóndigas de O Bar 23 fueron este lunes algo más que una tapa. Se convirtieron en el sabor que resume la XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo . La propuesta del chef Álvaro Victoriano, 'Albóndigas con salsa de almendras', se alzó como vencedora del Recetario Picadillo y puso el broche a diez días en los que A Coruña volvió a hablar el lenguaje de la cocina de barra, del plato compartido y del producto bien tratado.

La entrega de premios, celebrada en María Pita, dejó claro desde el primer momento que este certamen va mucho más allá de un podio. O Bar 23 recibió el reconocimiento del jurado, presidido, como es tradicional por Chau Fernández-Gago, la nieta de Picadillo, como la mejor de las propuestas tradicionales de una edición marcada por el alto nivel y por la variedad de estilos. Junto a ella, quedaron como finalistas el 'Ssam de raya en salsa de salpicón con crujiente de pulpo', de Bodega Órdenes, y el 'Pavé de patata con carne gallega al vino tinto', de Malte Galera, dos ejemplos de cómo la identidad y el respeto por el producto siguen marcando el camino.

Albóndigas del Bar O23 / LOC

La emoción subió de tono con la entrega del premio a la Mejor Tapa por Votación Popular. Rosa Vaamonde, de Bodega Órdenes, recogió el galardón por su 'Ssam de raya en salsa salpicón y crujiente de pulpo'. "Es el mejor reconocimiento, el que más gusta porque premia el trabajo diario con los clientes", señala la responsable del local tras tres años de participación en el certamen. Aunque no era su primera participación, sí fue la primera vez que lograron un galardón, algo que calificó como "un impulso para seguir trabajando". Rosa también señaló que el cambio de fechas, con el concurso celebrado en pleno periodo navideño, condicionó la afluencia de público. Aun así, aseguró que la respuesta fue buena y confió en que el reconocimiento se traduzca ahora en más visitas al local.

Ssam de raya de la Bodega Órdenes / LOC

La creatividad también tuvo su propio protagonismo. La Sifonería se llevó el premio a la Mejor Tapa Creativa con la receta 'Dry Caldini', ideada por Carlos Montes, una elaboración que apostó por la innovación sin perder el equilibrio ni el sentido del bocado. En esta categoría llegaron también a la final los 'Cappelletti de cocido gallego', de Ama Italiana Contemporánea, y 'Galicia en tres bocados', de El Gato con Copas, una propuesta que jugó con distintas culturas y sabores y que logró una gran acogida entre el público.

Dry Caldini de La Sifonería / LOC

Jose, uno de sus responsables de esta tapa innovadora semifinalista, explica que la tapa planteaba "un viaje entre varias culturas", con referencias a la India, Hong Kong y Galicia. Para el equipo, alcanzar la final ya supuso un premio al esfuerzo. "Llegar hasta aquí es el reconocimiento al trabajo", afirma. La acogida del público fue positiva, con clientes que "repetían la experiencia", aunque también coincidieron en que las fechas navideñas redujeron el tránsito habitual. Desde El Gato con Copas valoraron de forma muy positiva el formato del concurso y confirmaron su intención de volver a presentarse en próximas ediciones. "Nos ha gustado mucho cómo está planteado", señala Jose.