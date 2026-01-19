El transporte interurbano registra un nueva jornada de huelga, con amplio seguimiento

El transporte por carretera de viajeros en la provincia de A Coruña registra una nueva jornada de huelga -- la octava -- con amplio seguimiento y con escaso número de autocares realizando la ruta.

Todo ello en una jornada con concentraciones convocadas ante la Dirección Xeral de Mobilidade, en A Coruña; en Santiago de Compostela, en las cocheras de Monbús en la calle de Amio y en Ferrol, delante del edificio administrativo de la Xunta.

"Igual que en las anteriores jornadas", ha señalado a Europa Press Ernesto Rei, de CIG-Transportes, al incidir en un paro que los sindicatos califican de "total".

También ha asegurado que la única novedad es que por parte de la representación social pidieron la mediación y que la patronal condicionó su aceptación de la misma "a que se suspenda la huelga". "No lo vamos a aceptar", ha asegurado Rei a la espera, no obstante, de si durante la jornada se producen avances, una cuestión que ha delegado en el papel del "mediador", en alusión al Consello Galego de Relacións Laborais.

Mientras, en este nuevo día de paro en las estaciones de autobuses hay piquetes y también efectivos policiales, con un panorama de estaciones vacías y sin autobuses, con la excepción puntual de llegada de algunos de ellos, pero muy pocos, han precisado fuentes consultadas respecto a la situación en la provincia.

Demandas

Los paros han sido convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con nuevas jornadas para los días 20 y 23 de enero y posible convocatoria de huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la patronal de cara a la negociación del nuevo convenio, en el que esta parte demanda mejoras salariales y laborales. En este sentido, inciden en que el principal motivo es la existencia de un convenio "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años.